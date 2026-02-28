Ναυτιλία: Σε επιφυλακή το Υπουργείο για τα ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενό του Ορμούζ

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, μετά τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με άμεση επικοινωνία με τα ελληνόκτητα και υπό ελληνική σημαία πλοία σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Ναυτιλία: Σε επιφυλακή το Υπουργείο για τα ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενό του Ορμούζ
28 Φεβ. 2026 13:23
Pelop News

Στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικός Κόλπος το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν, που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) προχώρησε σε άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.

Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας και να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνέχιση των πλόων. Παράλληλα, η ναυτιλιακή κοινότητα ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και έλαβε συστάσεις που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπος του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα.

Όπως επισημαίνεται, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων διατηρεί συνεχή επαφή με τα υπό ελληνική σημαία πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληρωμάτων και των πλοίων, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

