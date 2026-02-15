Νάπολη: Δύο Πατρινές για τη γλώσσα – Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο εορτασμό

Με έντονο πατρινό αποτύπωμα και καλλιτεχνική ποιότητα υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκε φέτος ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στη Νάπολη, όπου δύο μουσικοί από την Πάτρα εκπροσώπησαν τη χώρα μας σε μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας. Η σοπράνο Λένα Σουρμελή και η πιανίστα Ελενα Φέντκο συμμετείχαν στις εκδηλώσεις έπειτα από επίσημη πρόσκληση του συντονιστικού δικτύου εκπαιδευτικών της Καμπανίας SINTONIA, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης.

Η εμφάνισή τους, με πρόγραμμα αφιερωμένο στη μελοποιημένη ποίηση σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές του εορταστικού τριημέρου. Το κοινό, αποτελούμενο από εκπαιδευτικούς, μαθητές, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων από πολλές χώρες, υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα την ελληνική μουσική και τον λόγο, σε μια πόλη με βαθιές ιστορικές αναφορές στον ελληνικό πολιτισμό.

Ιδιαίτερη τιμή για τις δύο πατρινές καλλιτέχνιδες αποτέλεσαν τα δημόσια επαινετικά σχόλια του καθηγητή Γιάννη Κορινθίου, εμπνευστή και πρωτεργάτη της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Ο κ. Κορινθίου εξήρε το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της παρουσίας τους, κάνοντας λόγο για μια ερμηνεία που τίμησε τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ ανανεώθηκε και η πρόσκληση για μελλοντική συμμετοχή τους σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Θεσπίστηκε το 2017 από το ελληνικό Κοινοβούλιο, έπειτα από πρωτοβουλία της ελληνικής ομογένειας της Ιταλίας, ενώ το 2025 απέκτησε επίσημο παγκόσμιο χαρακτήρα με την επικύρωσή της από την UNESCO.

Στη Νάπολη, ο εορτασμός οργανώνεται σταθερά από το δίκτυο SINTONIA, με την υποστήριξη του Δήμου, της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη, του Προξενείου της Κύπρου, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φιλελληνικών οργανώσεων. Κεντρικός άξονας των εκδηλώσεων αποτελεί ο Μαραθώνιος Μαθητών «Il Greco fa testo», θεσμός από το 2016, με τη συμμετοχή 42 σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και από χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, το Περού, η Ινδία και η Ταϊλάνδη. Ο Μαραθώνιος φιλοξενήθηκε στην ιστορική Βασιλική San Giovanni Maggiore Pignatelli.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η συμμετοχή των πατρινών μουσικών στη διοργάνωση της Νάπολης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτιστικής διπλωματίας, στο οποίο η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς. Η επιλογή της μελοποιημένης ελληνικής ποίησης δεν υπήρξε τυχαία, καθώς ανέδειξε τη μουσικότητα και τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, μεταφέροντας το μήνυμά της πέρα από τα στενά όρια της γλωσσικής κατανόησης.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς, μαθητές και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων από δεκάδες χώρες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που εξακολουθεί να προκαλεί η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός της. Σε μια πόλη όπως η Νάπολη, όπου η ελληνική παρουσία αποτελεί ζωντανό ιστορικό υπόστρωμα, η πατρινή καλλιτεχνική συμμετοχή λειτούργησε ως σύγχρονη συνέχεια μιας μακραίωνης πολιτιστικής σχέσης.

Η εμπειρία αυτή αφήνει ισχυρό αποτύπωμα και ανοίγει τον δρόμο για νέες διεθνείς συνεργασίες, με κοινό άξονα τη γλώσσα, τη μουσική και την πολιτιστική εξωστρέφεια. Για την Πάτρα, η συμμετοχή των δύο μουσικών στη Νάπολη δεν αποτελεί απλώς μια εμφάνιση. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα, όταν συνδυάζεται με τέχνη και δημιουργία, συνεχίζει να ταξιδεύει, να συγκινεί και να ενώνει πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



