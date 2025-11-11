Ναρκωτικά και βία στα σχολεία – Ανησυχία για την παραβατικότητα στις μονάδες της Αχαΐας

Σαράντα περιστατικά ενδοσχολικής βίας σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr από πέρυσι τον Οκτώβριο έως φέτος τον ίδιο μήνα. Πέραν αυτών τα καθημερινά συμβάντα στις δομές εκπαίδευσης είναι πολλά περισσότερα με κυρίαρχα αυτά που αφορούν σε αντιπαραθέσεις γονέων.

Με αφορμή το προχθεσινό περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο φέρονται μαθητές σχολικής μονάδας της Δυτικής Αχαΐας να διακινούν και να χορηγούν ναρκωτικές ουσίες σε μαθητή ο οποίος μεταφέρθηκε λιπόθυμος στο νοσοκομείο, υπενθυμίζουμε τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας της ESPAD-Ελλάδα 2024 στον σχολικό πληθυσμό για χρήση ουσιών και άλλες εξαρτητικές ουσίες.

Σύμφωνα με αυτή, είναι αυξημένα τα ποσοστά δοκιμής κάνναβης σε πολύ μικρή ηλικία και «ευκολότερη» πρόσβαση σε ισχυρά οπιοειδή παυσίπονα στον μαθητικό πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδας.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο του συνεδρίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων επισήμανε ότι «η παραβατικότητα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρέπει να αντιμετωπίζεται παιδαγωγικά και όχι τιμωρητικά», αναφερόμενη στις πολιτικές που υλοποιεί το υπουργείο για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Οπως είπε, «τα παιδιά δεν γεννιούνται παραβατικά», γι’ αυτό και η κοινωνία οφείλει να τα στηρίξει μέσα από ένα σχολείο που καλλιεργεί εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα και αίσθημα ασφάλειας.

Η κ. Ζαχαράκη παρουσίασε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις αναφορές που έχουν υποβληθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, όπου έχουν δημιουργηθεί 4.309 νέα προφίλ από γονείς, 376 από μαθήτριες και μαθητές. Συνολικά έως τις 30 Οκτωβρίου έχουν υποβληθεί 1.654 αναφορές, 871 εκ των οποίων αφορούν περιστατικά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και 783 σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ίδια ανακοίνωσε την υλοποίησης ενός νέου προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί και αφορά την ενδυνάμωση των γονέων στη διαχείριση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας, μέσα από την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου.

Ερωτηθείς από την «Π», ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας για τα πρόσφατα συμβάντα σε σχολικές μονάδες της Αχαΐας απάντησε: «Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία σαφείς οδηγίες για την επιτήρηση των μαθητών/τριών μέσα στον σχολικό χώρο και τα απαραίτητα παιδαγωγικά μέτρα, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε παρεκτροπή.

Ερωτηθείς σχετικά με τα συμβάντα που καλούνται να διαχειριστούν ο κ. Παπατσίμπας ανέφερε ότι «από πέρυσι έως και φέτος τον Οκτώβριο έχουν καταγραφεί 40 περιστατικά ενδοσχολικής βίας στη σχετική πλατφόρμα. Πέραν αυτών έχουμε και πολλές άλλες καταγγελίες που γίνονται είτε στο σχολείο, είτε σε εμάς εδώ στη Διεύθυνση, είτε στο υπουργείο οι οποίες ελέγχονται για τη βαρύτητά τους και ακολούθως λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα. Καταγγελίες για κακή συμπεριφορά καθηγητών έχουμε κατά μέσο όρο 15 ετησίως. Αντίστοιχα για διαμάχες μεταξύ γονέων έχουμε 2-3 ημερησίως. Για παράδειγμα χθες είχαμε 6-7 περιστατικά. Πέραν αυτών, έχουμε περίπου 25 – 30 περιστατικά ετησίως τα οποία έχουν ποινική διάσταση τελούνται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος αλλά αφορούν σε μαθητές μας».

Οπως σημειώνει ο κ. Παπατσίμπας «στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στην εκδήλωση της νεανικής παραβατικότητας εντάσσονται η έλλειψη επικοινωνίας και επίβλεψης στο οικογενειακό περιβάλλον, η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι εθισμοί, τα βίαια πρότυπα από ΜΜΕ, social media και βιντεοπαιχνίδια, η αξιακή κρίση στην κοινωνία και η κρίση που διέρχεται ο θεσμός του σχολείου» και καταλήγει:

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για το σχολείο σήμερα είναι αυτό να λειτουργήσει όχι ως αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά ως προβολή στο μέλλον για μια καλύτερη κοινωνική πραγματικότητα».

Αθανάσιος Θεοχάρης: «Δεν είναι αθώα συνήθεια»

«Μετά το πρόσφατο συμβάν κατάρρευσης νέου μετά από χρήση κάνναβης στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να σημειωθούν για μία ακόμη φορά οι επιπτώσεις που έχει η χρήση κάνναβης, και ιδίως από νεαρά άτομα. Η κουλτούρα της αποδοχής και η παραπληροφόρηση γύρω από την κάνναβη έχουν δημιουργήσει μια επικίνδυνη σύγχυση, ειδικά ανάμεσα στους νέους, ακόμη και στο πρόσφατο παράδειγμα της Πάτρας. Πολλοί νέοι, ιδίως, θεωρούν τη χρήση της ως αθώα συνήθεια».

Την παραπάνω επισήμανση κάνει ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στη χώρα μας Αθανάσιος Θεοχάρης τονίζοντας ότι:

«Τα συνθετικά κανναβινοειδή είναι προϊόντα αποκλειστικά χημικής σύνθεσης με πολλές (δεκάδες) φορές πιο ισχυρή δράση στους υποδοχείς CB1 σε σχέση με τη φυτική κάνναβη. Είναι πάνω από 100 οι διαφορετικές χημικές ουσίες που έχουν ταυτοποιηθεί και κυκλοφορούν με διάφορα ονόματα, όπως bonsai, skunk, spice, black mamba, κ.λπ. Φέρουν υψηλότατoυς κινδύνους τόσο ψυχοπαθολογικής (όπως τα οξέα ψυχωσικά επεισόδια), όσο και σωματικής φύσεως (στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί καρδιακές αρρυθμίες, σπασμοί, αναπνευστική καταστολή, κώμα αλλά και αρκετοί θάνατοι). Η χρήση κανναβινοειδών μπορεί να έχει άμεσες (βραχυχρόνιες) και μακροχρόνιες συνέπειες, οι οποίες είναι εντονότερες στους έφηβους απ’ ό,τι στους ενήλικες, γιατί στην εφηβεία δεν έχει ολοκληρωθεί η αναπτυξιακή ωρίμανση του εγκεφάλου».

Κατόπιν αυτών σημειώνει ότι η «επιστημονική αλήθεια επομένως αποδεικνύεται διαφορετική: η χρήση κάνναβης από ανηλίκους αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας που δεν επιδέχεται εφησυχασμό. Ο εγκέφαλος των εφήβων βρίσκεται σε κρίσιμη φάση ωρίμανσης. Η πρώιμη χρήση μπορεί να προκαλέσει επίσης μακροχρόνια έκπτωση των πνευματικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η κάνναβη αυξάνει τον κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές, όπως ψύχωση και σχιζοφρένεια, ενώ συνδέεται με κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό. Συχνά συνοδεύεται από απώλεια κινήτρου για τη ζωή, έντονη απάθεια και κοινωνική απομόνωση».

Ακολούθως κάνει αναφορά στην έκθεση της ESPAD (2024) η οποία, πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω, δείχνει ότι πάνω από τους μισούς εφήβους θεωρούν ότι η δοκιμή κάνναβης είναι ακίνδυνη, γεγονός που δείχνει πόσο έχει εδραιωθεί η λανθασμένη αντίληψη περί «αθώας» χρήσης. Παράλληλα, ένας στους τρεις δηλώνει ότι μπορεί να βρει κάνναβη εύκολα, κάτι που υπογραμμίζει την αυξημένη διαθεσιμότητα της ουσίας. Ο κ. Θεοχάρης καταλήγει επισημαίνοντας ότι «όλα τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για υπεύθυνη ενημέρωση και δράση».

