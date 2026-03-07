Ναρκωτικά «Made in USA» στην Πάτρα: Τα φίλτρα νερού ήταν… χασίς

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης σημαντικής ποσότητας κάνναβης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι Αρχές, η ποσότητα προοριζόταν να διοχετευθεί στις πιάτσες των τοξικομανών της πόλης.

Ως βασικός οργανωτής της υπόθεσης εμφανίζεται ένας 21χρονος φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Πάτρας. Οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στη Δίωξη Ναρκωτικών θεωρήθηκαν αξιόπιστες και οδήγησαν στην παρακολούθηση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός είχε προχωρήσει σε παραγγελία μεγάλης ποσότητας χασίς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό να τη διοχετεύσει στην τοπική αγορά ναρκωτικών. Το δέμα έφτασε σε εταιρεία ταχυμεταφορών και, όπως διαπιστώθηκε, περιείχε συνολικά 3 κιλά και 400 γραμμάρια κάνναβης. Η ναρκωτική ουσία ήταν επιμελώς συσκευασμένη μέσα σε χάρτινους σωλήνες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως φίλτρα νερού, ώστε να μην κινήσουν υποψίες κατά τη μεταφορά τους. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί το περιεχόμενο του πακέτου και να φτάσει χωρίς προβλήματα στον τελικό παραλήπτη.

Ο 21χρονος, επιδιώκοντας να αποφύγει την άμεση εμπλοκή του, δεν εμφανίστηκε ο ίδιος για να παραλάβει το δέμα. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανέθεσε σε τρία άλλα άτομα να το παραλάβουν για λογαριασμό του, προσφέροντάς τους χρηματικό αντάλλαγμα για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Οι κινήσεις τους είχαν ήδη τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι κατέγραφαν την εξέλιξη της υπόθεσης. Τα τρία άτομα παρέλαβαν το πακέτο από την εταιρεία ταχυμεταφορών και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον μώλο της Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα. Από το σημείο αυτό επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 21χρονο και τον ενημέρωσαν ότι το δέμα είχε παραληφθεί. Εκείνος τους ζήτησε να τον περιμένουν στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να εμφανιστεί και να παραλάβει τα ναρκωτικά.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 1.451 γραμμάρια κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία, μία ζυγαριά ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και τρεις χάρτινοι κύλινδροι παρόμοιοι με εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη της κάνναβης στο δέμα. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις των αρχών ότι ενδεχομένως να είχε χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τρόπος εισαγωγής ναρκωτικών και στο παρελθόν. Επιπλέον, στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκαν 45 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.020 ευρώ καθώς και δύο γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορίας), διακίνηση ναρκωτικών καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο αυτοκινήτων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

