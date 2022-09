NASA: Αναβάλλεται ξανά η εκτόξευση του πυραύλου Άρτεμις λόγω διαρροής- ΒΙΝΤΕΟ

Όπως έγραψε η NASA στο Twitter, υπάρχει διαρροή στον πύραυλο Άρτεμις, και η εκτόξευση αναβάλλεται.

Η διαρροή αφορά σε καύσιμο υδρογόνο στο κάτω μέρος του πυραύλου. Έγινε προσπάθεια επισκευής και καθαρισμού, ωστόσο σύμφωνα με τη NASA οι προσπάθειες δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και έτσι ήρθε η νέα αναβολή.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

— NASA (@NASA) September 3, 2022