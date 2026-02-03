NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση

Η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη μετατίθεται εκ νέου, καθώς η NASA ανακοίνωσε ότι αναβάλλει για τουλάχιστον έναν μήνα την εκτόξευση της επανδρωμένης αποστολής Artemis 2, μετά από τεχνικά προβλήματα που καταγράφηκαν σε κρίσιμη δοκιμή πριν από την εκτόξευση.

Η NASA στόχευε αρχικά στην 8η Φεβρουαρίου για την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής του προγράμματος Artemis, η οποία θα στείλει τέσσερις αστροναύτες σε δεκαήμερη πτήση γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη. Ωστόσο, η ημερομηνία μετατίθεται, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της λεγόμενης wet dress rehearsal, μιας πλήρους προσομοίωσης της διαδικασίας που προηγείται της εκτόξευσης.

«Οι μηχανικοί αντιμετώπισαν αρκετές προκλήσεις στη διάρκεια της διήμερης δοκιμής και πέτυχαν πολλούς από τους βασικούς στόχους», ανέφερε η NASA, προσθέτοντας ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για ανάλυση δεδομένων και επανάληψη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό, η πιο κοντινή δυνατή ημερομηνία εκτόξευσης μεταφέρεται πλέον για τον Μάρτιο. Υπάρχουν πέντε διαθέσιμα «παράθυρα» εκτόξευσης από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα, στις 6, 9 και στις 11 Μαρτίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκτόξευση τότε, θα ακολουθήσουν νέες ημερομηνίες τον Απρίλιο.

Η wet dress rehearsal ξεκίνησε επίσημα στις 31 Ιανουαρίου και περιλάμβανε την πλήρη ενεργοποίηση των δύο σταδίων του πυραύλου Space Launch System (SLS) και τη φόρτιση των μπαταριών της επανδρωμένης κάψουλας Orion.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026



Το σοβαρότερο ζήτημα προέκυψε κατά τη διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών με περισσότερα από 700.000 γαλόνια υγρού υδρογόνου και υγρού οξυγόνου. Οι μηχανικοί εντόπισαν διαρροή υδρογόνου σε σύνδεση τροφοδοσίας του πυραύλου, πρόβλημα παρόμοιο με εκείνο που είχε προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην Artemis 1 το 2022.

Παρότι η ομάδα εκτόξευσης κατάφερε να γεμίσει τις δεξαμενές, η αύξηση του ρυθμού διαρροής λίγο πριν το τέλος της αντίστροφης μέτρησης οδήγησε στη διακοπή της δοκιμής λίγα λεπτά πριν από την ολοκλήρωσή της.

Το πλήρωμα της Artemis 2 -οι Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν- δεν θα μεταβεί προς το παρόν στη Φλόριντα.

Όταν τελικά πραγματοποιηθεί η αποστολή, θα έχει ιστορική σημασία: θα είναι η πρώτη φορά από το 1972, μετά το Apollo 17, που άνθρωποι θα ταξιδέψουν πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά.

