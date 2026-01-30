NASA: Η κακοκαιρία… αναβάλει την επιστροφή στη Σελήνη

Το πρώτο πιθανό παράθυρο για την εκτόξευση θα ανοίξει την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου και όχι στις 6 του μηνός, όπως προβλεπόταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα

30 Ιαν. 2026 21:51
Από τη NASA ανακοινώθηκε σήμερα (30/1/2026) ότι αναβάλλεται για μερικές ημέρες η πρώτη πιθανή ημερομηνία για την εκτόξευση της αποστολής Artemis 2, με την οποία αστροναύτες θα πετάξουν για πρώτη φορά γύρω από τη Σελήνη, έπειτα από μισό και πλέον αιώνα.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αναγκάστηκε να αναβάλει το τελευταίο μεγάλο τεστ του πυραύλου SLS, ανακοίνωσε σήμερα. Έτσι, το πρώτο πιθανό παράθυρο για την εκτόξευση θα ανοίξει την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου και όχι στις 6 του μηνός, όπως προβλεπόταν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η νέα ημερομηνία συμπίπτει με τον τελικό του Super Bowl, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που προσελκύει κάθε χρόνο όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Δεν είναι πάντως βέβαιο ότι η NASA θα επιχειρήσει μια εκτόξευση εκείνη την ημέρα, αφού ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η τελευταία τεχνική δοκιμή του πυραύλου. Η δοκιμή αυτή, κάτι σαν πρόβα τζενεράλε, επιτρέπει στους ειδικούς να επαληθεύσουν ότι όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει η αποστολή. Λόγω όμως του ψύχους που πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, η δοκιμή μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με το πώς θα πάει αυτή η δοκιμή, η NASA θα ανακοινώσει και την ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής, στην οποία θα συμμετάσχουν τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτες.

Από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου η αμερικανική υπηρεσία εξετάζει 14 «παράθυρα» εκτόξευσης για την αποστολή Artemis 2. Στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να στείλει και μια επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, την Crew-12.

Η αποστολή αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 11 Φεβρουαρίου αλλά ενδέχεται να αναβληθεί εάν η Artemis 2 αναχωρήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία, εξήγησε ένα στέλεχος της NASA σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

