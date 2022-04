Νάταλι Πόρτμαν: Οι φουσκωμένοι μύες της «κατακλύζουν» το διαδίκτυο

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες της Νάταλι Πόρτμαν, στις οποίες εμφανίζεται αρκετά μυώδης, με τον κόσμο του Twitter, να μην το αφήνει ασχολίαστο.

Ο ρόλος της Lady Thor στην ταινία «Thor: Love and Thunder», τον οποίο θα ενσαρκώσει η Πόρτμαν, έχει επηρεάσει σίγουρα την τεράστια αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση της ηθοποιού.

Η νέα ταινία ακολουθεί το πρότυπο του κόμιξ, στο οποίο ο χαρακτήρας της, Πόρτμαν χώρισε τον Θορ και γίνεται το νέο μέλος στην ομάδα των υπερηρώων. Η τελευταία σκηνή του teaser που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ήταν αρκετή για να φανεί η μεγάλη αλλαγή στη φυσική της κατάσταση της Πόρτμαν, κάτι που ήταν απαραίτητο, ώστε να πείσει για Lady Thor.

Οι χρήστες του Twitter και θαυμαστές της Πόρτμαν, δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός.

«Αυτό το teaser του Thor ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν περίπου 200% περισσότερα πλάνα από τα χέρια της Νάταλι Πόρτμαν», «Εμ.. γιατί η Νάταλι Πόρτμαν έχει μεγαλύτερα μπράτσα από εμένα», «Το τρέιλερ του THOR : LOVE AND THUNDER με ενθουσιάζει και με αναγκάζει να αρχίσω να πηγαίνω ξανά στο γυμναστήριο», είναι μόνο μερικά από τα σχόλια αναφορικά με το τρέιλερ της ταινίας και την αλλαγμένη, Νάταλι Πόρτμαν.

Still thinking about Natalie Portman and her arms #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/O4XeG7mlbU

— Shem. (@shemjay93) April 20, 2022