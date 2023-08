Νάταλι Πόρτμαν: Πέταξε τη βέρα της δύο μήνες μετά την απιστία του συζύγου της

Δύο μήνες μετά την απιστία του συζύγου της με 25χρονο μοντέλο, η Νάταλι Πόρτμαν εθεάθη για πρώτη φορά χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου της.

Όπως φαίνεται, η απιστία του συζύγου της Νάταλι Πόρτμαν έχει φέρει τη ρήξη ανάμεσά τους.

Η ηθοποιός εθεάθη για πρώτη φορά να περπατά στους δρόμους του Σίδνεϊ, χωρίς να φοράει τη βέρα της.

Η 42χρονη βρέθηκε στο «Angel City Equity Summit», μια εκδήλωση για την ομάδα της Εθνικής Γυναικείας Ποδοσφαίρου, Angel City FC, στην Όπερα του Σίδνεϊ την Παρασκευή, όπου και την εντόπισαν οι παπαράτσι.

