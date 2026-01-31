Νατάσα Τραγουστή: «Φεύγω ''χορτάτη'' και με ψηλά το κεφάλι»

Μετά από 20 χρόνια απευθείας μεταδόσεων στην ΕΡΤ μεγάλων στιγμών του Πατρινού Καρναβαλιού -τελετών έναρξης και λήξης, των μεγάλων παρελάσεων αλλά και αυτών των Μικρών, των νυχτερινών, των παιχνιδιών του Κρυμμένου Θησαυρού στην πλατεία και στο στούντιο της ΕΡΑ Πάτρας- αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο και να αποχωριστεί μικρόφωνα και κάμερες. Η δημοσιογράφος Νατάσα Τραγουστή, μιλώντας στην «Π», θυμάται το ξεκίνημα και τον πρώτο –κορυφαίο- συνοδοιπόρο της Αλκη Στέα, μοιράζεται τα συναισθήματά της, κάνει τον απολογισμό της, δίνει πολύτιμες συμβουλές στους συνεχιστές της και δηλώνει, πάντα, φανατική καρναβαλίστρια.

-Πώς ωρίμασε μέσα σου η απόφαση να κλείσεις αυτό τον κύκλο των 20 ετών;

Ολα στη ζωή μας κάνουν τον κύκλο τους. Δεν είναι εύκολο να αποχωρείς από κάτι όμορφο που έχεις βάλει και εσύ ένα τόσο δα μικρό λιθαράκι στην προβολή του. Σημασία έχει όμως όταν επιλέγουμε να φύγουμε από κάπου να το κάνουμε «χορτάτοι» και με ψηλά το κεφάλι! Εζησα στιγμές ανεπανάληπτες! Ηταν ένας πολύ όμορφος κύκλος που έκλεισε με μουσική, χορό, ένταση, ενθουσιασμό, αγάπη, σεβασμό, περισσότερες χαρές από λύπες και στενοχώριες. Ηταν μια γιορτή με χιλιάδες καλεσμένους που απλόχερα μας κέρασαν χαρά και αυτό πέρναγε μέσω του ήχου και της εικόνας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πέρναγε μέσα μας.

Και αναφέρομαι και σε όλους τους συνοδοιπόρους μου σε αυτό το απερίγραπτο ταξίδι. Στον Εναν και Μοναδικό Αλκη Στέα, στον Κωνσταντίνο Σγόντζο, στον Χρήστο Δημόπουλο, στον Λυκούργο Μαρκούδη, στον Αδάμ Adam και στους Πατρινούς, Μιχάλη Μπαϊρακτάρη, Παναγιώτη Ρηγόπουλο, Γιώργο Λογαρά, Παύλο Σούλη και Παναγιώτη Μαρκεζίνη.

Κρατάω τις όμορφες αναμνήσεις, τα πραγματικά λόγια καρδιάς και τη χαρά που μου πρόσφεραν, την άψογη και ζεστή συνεργασία με όλους.

Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις στιγμές και την ενέργεια που μοιραστήκαμε με το μικρόφωνο στα χέρια και το χαμόγελο στα χείλη!

Η πορεία μου είχε διακοπές και επιστροφές: από το 1994 έως το 1999 δίπλα στον Αλκη Στέα, επιστροφή το 2003, αποχώρηση το 2009, ξανά από το 2016 έως το 2019, παύση λόγω πανδημίας το ’20, ’21 και ’22, και δυναμική επάνοδος το 2023. Το 2025 αποφάσισα πως ήταν καιρός πια να αφήσω το μικρόφωνο…».

-Ας γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. Πότε και πώς ξεκίνησε η μακροχρόνια σχέση σου με την παρουσίαση του Πατρινού Καρναβαλιού;

Πάμε, λοιπόν, λίγο πριν το 1994. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τον τότε δήμαρχο Ανδρέα Καράβολα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Πεφάνη να μπουν στις μεταδόσεις του καρναβαλιού περισσότερες πληροφορίες για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, τα τοπικά δρώμενα και τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού. Τότε εργαζόμουν ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Ημέρα των Πατρών» και είχα ασχοληθεί ανάμεσα στ’ άλλα με τον πολιτισμό και το καρναβάλι. Οι σκέψεις τους έγιναν συζητήσεις μας και οι συζητήσεις μας πρόταση και πράξη.

Επρεπε να μπει ένα πρόσωπο δίπλα στον Αλκη Στέα που να ήξερε -όντας καρναβαλίστρια- πρόσωπα και πράγματα της πόλης. Και έτσι μου έκαναν αυτή την τεράστια τιμή να σταθώ δίπλα στον Αριστο! Στον Καλύτερο όλων!

Νωρίτερα, τον βοηθούσαν με τοπικές πληροφορίες η Ξανθίππη Πατρώνη που ήταν στο γραφείο του δημάρχου όπως και η Χρυσάνθη Καραχάλιου, η αείμνηστη Τζόαν Κολοκυθά από το καρναβαλικό γραφείο και ο αείμνηστος συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ανταποκριτής της ΕΡΤ.

Δεν υπήρχε κάτι μόνιμο, όμως, και ήταν μια εποχή που το Πατρινό καρναβάλι άρχισε να γιγαντώνεται.

-Τι θυμάσαι πιο έντονα από την πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση δίπλα στον Αλκη Στέα;

Καθόμουν δίπλα του με τεράστιο σεβασμό και έτρεμα σαν το ψάρι. Ημουν η βοηθός του. «Η Νατάσα με το δύσκολο όνομα!». Ετσι με αποκαλούσε. Περίμενα με ανυπομονησία να μου απευθύνει το λόγο και όποτε μιλούσα επιστράτευα όλο μου το θάρρος για να καταφέρω να αρθρώσω δυο -τρεις φράσεις. Στην πορεία, βέβαια, «λύθηκα». Με βοήθησε και ο ίδιος διότι ήταν πολύ γενναιόδωρος. Σε διόρθωνε με τακτ και σεβασμό. Μεγάλος Δάσκαλος!

-Τι σηματοδότησε για εσένα -σε δημοσιογραφικό αλλά και ανθρώπινο επίπεδο- αυτή η συνοδοιπορία με τον Αλκη Στέα;

Μιλώντας πάντα για το καρναβάλι και τις μεταδόσεις με τον Αλκη Στέα, ήταν σαν να έβγαλα μια ολόκληρη σχολή. Ηταν ένας άνθρωπος με ήθος και ουσία. Ευσυνείδητος, εμπνευστικός, υποδειγματικός και κύριος με

«Κ» κεφαλαίο. Ηταν μεγάλη μου τιμή αυτή η συνεργασία. Διδάχτηκα πάρα πολλά από έναν απίστευτα μορφωμένο -και κοινωνικά- επαγγελματία.

Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με πίστεψαν και με έβαλαν δίπλα του, διότι αυτή η συνεργασία διαμόρφωσε ένα μεγάλο κομμάτι της επαγγελματικής μου υπόστασης. Εμαθα και αφομοίωσα πολλά πράγματα για ανθρώπους και καταστάσεις.

-Κάνοντας έναν απολογισμό, τι θεωρείς ότι σου χάρισαν αυτά τα 20 χρόνια;

Μου χάρισαν φίλους (πολλοί, δυστυχώς, δεν είναι πια κοντά μας…), σημαντικούς και αξιόλογους συνεργάτες μου χάρισαν γνώση, αναγνώριση της δουλειάς μου, εμπειρία, αγάπη αλλά και αρκετές στενοχώριες που προσπέρασα με χαμόγελο. Γνώρισα πολύ κόσμο, θαύμασα ξεχωριστούς καλλιτέχνες και είδα νεαρούς, άσχετους στην αρχή καρναβαλιστές, να μεταμορφώνονται σε πολύ αξιόλογους δημιουργούς. Αυτά τα 20 χρόνια έζησα «μαγικές» στιγμές!

-Συμβουλή που θα έδινες σε όσους πάρουν τη σκυτάλη της τηλεοπτικής μετάδοσης του Πατρινού Καρναβαλιού;

Θα τους τα πει όλα ο υπέροχος αεικίνητος και με χιούμορ Γιώργος Λογαράς που συνεχίζει ακάθεκτος. Αυτή η θαυμάσια μορφή του Τελάλη, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ένα… παιδί με μεγάλη καρδιά και πολλές γνώσεις και με πολλούς μα πολλούς φίλους. Μαζί με τον ευφυή Παναγιώτη Μαρκεζίνη (έκανε το ντεμπούτο του πέρυσι) και την καταπληκτική ομάδα του σκηνοθέτη Παναγιώτη Κορδά θα βάλουν πάλι τα δυνατά τους και θα κάνουν το θαύμα τους. Είμαι σίγουρη!

Οταν κάποιες στιγμές εκθείαζα τον Αλκη Στέα στις μεταδόσεις μας, μου έλεγε: «Δεν μιλάμε για εμάς και τους εαυτούς μας Νατάσα! Μιλάμε για αυτά τα παιδιά (καρναβαλιστές) και τα ωραία πράγματα που παρουσιάζουν».

Για εμένα, η μετάδοση θέλει σοβαρότητα και σεβασμό απέναντι στη δουλειά τόσων ανθρώπων που εσύ έχεις κληθεί να παρουσιάσεις με τον καλύτερο τρόπο.

Ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν κάνεις…χαβαλέ εκείνη την ώρα. Ξέρεις τα όριά σου, είσαι προσεκτικός, συμμετέχεις στη χαρά, δίνεις πληροφορία, δεν προβάλλεις τον εαυτό σου, υπακούς τον σκηνοθέτη και μεταφέρεις

τον ενθουσιασμό, το κλίμα και αυτό το μοναδικό θέαμα σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν βαριέσαι λεπτό και είσαι δοσμένος 100% σε αυτό που κάνεις.

Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να έχεις αγάπη για το καρναβάλι! Ε, και λίγη…τρέλα! Δεν βλάπτει!

-Πώς βλέπεις σήμερα τον θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού ;

Ο θεσμός θα συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχουν η Πάτρα και οι καρναβαλιστές με τη ζωντάνια τους! Οπως αλλάζει η ίδια η ζωή, έτσι αλλάζει και το καρναβάλι μέσα στα χρόνια και εξελίσσεται. Ακόμα και οι γκρίνιες συμβάλλουν στην εξέλιξή του. Οπως και κάθε καλοπροαίρετη κριτική. Το καρναβάλι μας είχε και έχει δυναμική! Εχει ιδέες, έχει κόσμο, έχει μέλλον! Χρήματα λείπουν και εργαζόμενοι.

-Φέτος, θα καρναβαλιστείς χωρίς μικρόφωνο και κάμερες;

Πάντα καρναβαλίζομαι! Με ή χωρίς μικρόφωνα και κάμερες. Το καρναβάλι το αγαπώ απ’ όπου και εάν είμαι. Πατρινό Καρναβάλι για πάντα! Καλό Καρναβάλι σε όλους!

