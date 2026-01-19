Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι

Του Θανάση Μπαμπανέβα

Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι
19 Ιαν. 2026 13:47
Pelop News

Μια εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφος με καλλιέπεια λόγου, άριστη εικόνα και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, σήμα κατατεθέν των ζωντανών μεταδόσεων των παρελάσεων και λοιπών εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, αποφάσισε μετά από 20  χρόνια ν’ αποχαιρετήσει το προσκήνιο, ασφαλώς δικαιωμένη από την πλούσια γόνιμη και παραγωγική προσφορά της στη μοναδική φολκλορική εκδήλωση σε πανελλαδικό επίπεδο και την ουσιαστική προσφορά στα πολιτιστικά πράγματα της Πάτρας.

Η Νατάσα Τραγουστή που ξεκίνησε αυτό το πολύχρονιο όσο και ενδιαφέρον ταξίδι με μέντορά της ένα θρύλο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μεταδόσεων, τον αείμνηστο Άλκη Στέα, ήταν όλα αυτά τα χρόνια, η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση του Πατρινού Καρναβαλιού. Και αυτό γιατί η έγκριτη συνάδελφός μας, δεν εστίαζε μόνο στα επιφαινόμενα και στην συμβεβλημένη υποχρέωσή της για την περιγραφή των δρώμενων, αλλά ανέτρεχε στην ιστορία των δημιουργών αυτής της πολύτιμης παρακαταθήκης για την πόλη μας που την έκανε γνωστή διεθνώς.

Η Νατάσα ήταν πάντοτε – όπως απαιτείται άλλωστε –  από ένα ευσυνείδητο επαγγελματία δημοσιογράφο, προετοιμασμένη και διαβασμένη. Δεν ακολουθούσε τον εύκολο δρόμο της παρουσίασης των αρμάτων και των πληρωμάτων του «Κρυμμένου θησαυρού» που μετείχαν στις παρελάσεις. Έδινε στον τηλεθεατή το περίγραμμα της όλης διαδικασίας που ασφαλώς δεν είναι σε καμία περίπτωση μια εύκολη υπόθεση. Είχε και έχει υπόβαθρο με ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία, κατασκευαστικές προετοιμασίες και προσπάθειες που απαιτούσαν κόπο αλλά και διαθέσιμο πολύτιμο χρόνο από τους χιλιάδες καρναβαλιστές που είναι ταγμένοι και υπηρετούν με συνέπεια επί 150 και πλέον  χρόνια έναν σοβαρό και πολυεπίπεδο πολιτιστικό θεσμό.

Γιατί όλα αυτά προσωπικά θεωρώ, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα πολλών συμπολιτών ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη Νατάσα για όσα προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια για την εξελικτική πορεία της γιορτής της χαράς.

Τώρα όμως που δεν θα έχει πλέον το άγχος της προετοιμασίας, θα ήταν πολύτιμη και ιδιαίτερα χρήσιμη για τους επερχόμενους η καταγραφή εμπειριών και λεπτομερειών από όσα διαδραματίζονταν πίσω από τις κάμερες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
15:24 Οριστική Αποτρίχωση: Γιατί ο Χειμώνας Είναι η Ιδανική Εποχή για να Ξεκινήσετε
15:16 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
15:08 Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
15:07 42 νέα έργα ύδρευσης ύψους 75,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Αναλυτικός πίνακας
15:02 Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
14:55 Κασσελάκης: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη για πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay» ΒΙΝΤΕΟ
14:48 Δήμος Ήλιδας: Ολοκληρώθηκε η ανάληψη καθηκόντων των νέων Αντιδημάρχων – Στόχος η συνέχεια και η αναβάθμιση του δημοτικού έργου
14:39 Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις
14:34 Ολοκληρώθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών – Ποιοι έδωσαν το παρών
14:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Με ευχές για δημιουργική χρονιά η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ΦΩΤΟ
14:24 Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα
14:17 Σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
14:06 Πάτρα: Στρατηγικός ρόλος στον σχεδιασμό νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Αίγυπτο -Σύμφωνο συνεργασίας ΟΛΠΑ με Pan Marine
14:00 Οδοντωτός: «Εμάς κανείς δεν μας υπολογίζει;»: Κραυγή αγωνίας του προέδρου του Διακοπτού
13:58 Νίκος Καντερές: Παγετός, βροχές και λίγα χιόνια – Πώς εξελίσσεται ο καιρός έως το τέλος Ιανουαρίου
13:53 Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: «Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης»
13:47 Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι
13:40 Φλόριντα: Τρεις τουρίστες νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Disney World ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ