National League 2:Με το «αριστερό» η ΠΓΕ, νίκη η Αχαγιά 82 και χαμός στην κορυφή

Με το .. αριστερό μπήκε στο 2026 η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής η οποία μετά από μάχη έχασε εκτός έδρας, με 56-50, από τον Τηρώνα Αγίων Θεόδωρων στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της national league 2 και γίνεται χαμός στην κορυφή, καθώς πέντε ομάδες μοιράζονται την 1η θέση με 18 βαθμούς.

Η πατρινή ομάδα έχασε ευκαιρία γιατί αν είχε πάρει το «διπλό», τότε θα ήταν μόνη της στην κορυφή και θα διατηρούσε το πλεονέκτημα, όμως το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη.

Μετά το πρώτο 10λεπτο που η ΠΓΕ μπήκε μπροστά, στη συνέχεια αντιμετώπιζε πρόβλημα στην επίθεση-στο 2ο δεκάλεπτο σημείωσε μόνο 8 πόντους- και έτσι ο Τηρωνας πήρε προβάδισμα με 27-21 στο ημίχρονο.

Στο β΄ ημίχρονο οι «κοκκινόμαυροι» πάλευαν να μείνουν κοντά στο σκορ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι και έφτασαν στη νίκη με το τελικό 56-50.

Τα 10λεπτα: 12-13, 27-21, 39-35, 56-50.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χρονόπουλος 3, Οικονομίδης 8, Σούτοβιτς 6, Χατζόπουλος 14, Τσιμίδης 16, Χριστόπουλος 3,

Από εκεί και πέρα, σπουδαία νίκη για την Αχαγια 82 η οποία επιβλήθηκε εκτός έδρας με 75-70, της Καλαμάτας στην παράταση. Η ομάδα της Κάτω Αχαΐας έδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία στα καθοριστικά σημεία, επέστρεψε στο ματς στο 4ο δεκάλεπτο (16-8) και έστειλε το παιχνίδι στο 57-57, πριν “καθαρίσει” στην παράταση με επιμέρους 18-13 για το 70-75 με κορυφαίο τον Οικονομόπουλο.

Τα 10λεπτα: 21-16, 39-35, 49-41, 57-57, 70-75.

ΑΧΑΓΙΑ 82 :Πετροβιτς 21, Κούτρας 8, Πανόπουλος 5, Τάρναρης 2, Αργυρόπουλςο 3, Οικονομόπουλος 31.

Τέλος, στο παιχνίδι που χρονικά άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής και έγινε το μεσημέρι στο Ληξούρι, η ομώνυμη ομάδα μετά από σπουδαίο ντέρμπι νίκησε με 87-84 το Βαρθολομιό στην παράταση.

Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από το διπλό προηγούμενοι 67-70 κι έχοντας την τελευταία επίθεση στην οποία όμως δέχθηκε τάπα ο Θανόπουλος και ο ΝΕΟΛ με τρίποντη βόμβα του Καραπιπέρη στην εκπνοή του 40λεπτου ισοφάρισαν 70-70 για να ακολουθήσει η επικράτηση στο έξτρα 5λεπτο.

Τα 10λεπτα: 14-17, 32-33, 47-51, 70-70, 87-84.

ΛΗΞΟΥΡΙ: Καραπιπέρης 9, Σιπητάνος 8, Ιωαννίδης 25, Μαρουλής 14, Παπανικολόπουλος 27, Τσούκας 4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



