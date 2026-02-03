Νατσιός: Είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Βλασφημία να δέχεσαι ότι είμαστε από μαϊμούδες

Δημήτρης Νατσιός: «Δεν μπορείς να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δέχεσαι τη δαρβινική θεωρία».

03 Φεβ. 2026 10:22
Pelop News

O πρόεδρος του κόμματος ΝIKH, Δημήτρης Νατσιός, αναφέρθηκε στη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «βλασφημία».

Αφορμή αποτέλεσε η παρατήρηση του δημοσιογράφου, Κώστα Γιαννακίδη, στην ΕΡΤ ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν διδάσκονται την εν λόγω θεωρία, ο κ. Νατσιός απάντησε αρχικά «καλά κάνει και δεν διδάσκεται» και συνέχισε:

«Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και καμαρώνουμε γι’ αυτό. Γιατί είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι να λέτε ότι έχουμε κοινό πρόγονο;».

«Εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο, τον Αδάμ και την Εύα, που μας τους έδωσε ο Θεός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης, εμείς είμαστε τέκνα πιστά. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία άρα και ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο», είπε επίσης ο κ. Νατσιός.

Ο κ. Νατσιός υποστήριξε επίσης ότι «δεν μπορείς να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δέχεσαι τη δαρβινική θεωρία», τονίζοντας πως «στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το «πίστευε και μη ερεύνα»» και ότι «θεωρίες που ανατρέπουν τα πάντα είναι βλασφημίες».

Όπως είπε «εμείς την πίστη τη μάθαμε από την κοιλιά της μάνας μας και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας» ισχυριζόμενος ότι «η εργαλειοποίηση της πίστης γίνεται από μερικούς όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Εμείς θα πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία διακριτικά. Εγώ μεγάλωσα σε χωριό των Πιερίων, διδάχθηκα την πίστη από τους γονείς μου, με σεβασμό στην πίστη του άλλου, ούτε τα μάτια μας γυαλίζουν ούτε σκοταδιστές είμαστε».

Σε άλλη ερώτηση, δε, είπε ότι «εμείς δεν βάζουμε ομοφυλόφιλο στα ψηφοδέλτια, εκεί βάζεις ανθρώπους που ταιριάζουν με τα χνώτα σου».

 

