Ναυάγιο στη Χίο: Συγκλονίζουν οι γιατροί «Σαν τροχαίο με δεκάδες θύματα» ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές από το ιατρικό προσωπικό της Χίου για τη νύχτα του ναυαγίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα σε νοσοκομεία του νησιού.

Η αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, Μαρία Σαραντινίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε εικόνες που –όπως είπε– δεν θύμιζαν τα προηγούμενα περιστατικά ναυαγίων, αλλά μαζικό τροχαίο δυστύχημα.

Όπως ανέφερε, οι τραυματισμοί ήταν ιδιαίτερα βαρείς: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα, ρήξεις εσωτερικών οργάνων και σοβαροί τραυματισμοί ακόμη και σε παιδιά. Σύμφωνα με την ίδια, το ιατρικό προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με συνεχείς αφίξεις τραυματιών και θυμάτων.





Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι παιδιών που τραυματίστηκαν στο περιστατικό, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να τα μεταφέρει από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Το ναυάγιο σημειώθηκε όταν η βάρκα με τους μετανάστες εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και πολλοί τραυματίες. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στις σορούς έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ταυτόχρονα, εμπειρογνώμονες εξετάζουν το σκάφος του Λιμενικού για τα σημάδια της σύγκρουσης, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από τις ευθύνες και τις συνθήκες της τραγωδίας.

