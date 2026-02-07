Ναυάγιο στη Χίο: Συγκλονίζουν οι γιατροί «Σαν τροχαίο με δεκάδες θύματα» ΒΙΝΤΕΟ

Νέες μαρτυρίες από το υγειονομικό προσωπικό της Χίου φωτίζουν το μέγεθος της τραγωδίας μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταφορές τραυματισμένων παιδιών στην Αθήνα και οι έρευνες για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Ναυάγιο στη Χίο: Συγκλονίζουν οι γιατροί «Σαν τροχαίο με δεκάδες θύματα» ΒΙΝΤΕΟ
07 Φεβ. 2026 19:00
Pelop News

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές από το ιατρικό προσωπικό της Χίου για τη νύχτα του ναυαγίου που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα σε νοσοκομεία του νησιού.

Η αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, Μαρία Σαραντινίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε εικόνες που –όπως είπε– δεν θύμιζαν τα προηγούμενα περιστατικά ναυαγίων, αλλά μαζικό τροχαίο δυστύχημα.

Όπως ανέφερε, οι τραυματισμοί ήταν ιδιαίτερα βαρείς: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα, ρήξεις εσωτερικών οργάνων και σοβαροί τραυματισμοί ακόμη και σε παιδιά. Σύμφωνα με την ίδια, το ιατρικό προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με συνεχείς αφίξεις τραυματιών και θυμάτων.


Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι παιδιών που τραυματίστηκαν στο περιστατικό, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να τα μεταφέρει από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Το ναυάγιο σημειώθηκε όταν η βάρκα με τους μετανάστες εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και πολλοί τραυματίες. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στις σορούς έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ταυτόχρονα, εμπειρογνώμονες εξετάζουν το σκάφος του Λιμενικού για τα σημάδια της σύγκρουσης, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από τις ευθύνες και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
20:32 Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars
20:31 Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ
20:24 Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20:20 Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει
20:12 Νίκος Πολυδερόπουλος: Πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του – «Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών»
20:08 Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:00 Φοίβος Καρακίτσος: «Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη»
19:51 Σε παιχνίδι διαφήμιση η Ένωση νίκησε 81-80 τους «μελανόλευκους», ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά
19:48 Κλίντον για Έπσταϊν: Ζητούν δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο – «Να τελειώνουμε με τα παιχνίδια»
19:40 Αχαΐα: Συλλυπητήρια Κατσανιώτη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο – «Άνθρωπος με ήθος και δύναμη»
19:36 Πάτρα: «Ποτάμι» και πάλι η Ακτή Δυμαίων – «Έκλεισε» για τρίτη φορά μέσα στον Φεβρουάριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ