NBA: Ο Τζόελ Εμπίντ αποβλήθηκε και παραλίγο να επιτεθεί σε γυναίκα διαιτητή ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τζόελ Εμπίντ αποβλήθηκε από τον αγώνα των Φιλαδέλφεια Σίξερς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Αμερικανό διεθνή μπασκετμπολίστα να νευριάζει με την διαιτητή της αναμέτρησης, στην οποία λίγο έλειψε να της επιτεθεί.

Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Τζόελ Εμπίντ των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, στην αναμέτρηση των «Φίλα» κόντρα στους Σαν Αντόνιος Σπερς για το ΝΒΑ.

Ο θηριώδης παίκτης χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ από την ρέφερι του αγώνα, με τον ίδιο να μην συμφωνεί καθόλου με την απόφαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει εκτός εαυτού και να διαμαρτύρεται έντονα προς το μέρος της.

Για την ιστορία οι Σίξερς κέρδισαν 111-106 τους Σπερς.

Joel Embiid ejected after Victor Wembanyama draws the charge and things get heated with the refs 😳pic.twitter.com/VAzWQyLd33

— BasketNews (@BasketNews_com) December 24, 2024