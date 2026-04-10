NBA: Σε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα θα υποβληθεί ο Εμπίντ

Οι Σίξερς έχουν δύο πολύ σημαντικά ματς με τους Ρόκετς και τους Πέισερς ώστε να κυνηγήσουν την απευθείας πρόκρισης στα playoffs και να αποφύγουν τα play-in.

10 Απρ. 2026 22:22
Μεγάλο πλήγμα για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς που θα χάσουν τον μεγάλο τους σταρ, Τζοέλ Εμπίντ λόγω του ότι διαγνώσθηκε με σκωληκοειδίτιδα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή της.

Οι Σίξερς έχουν δύο πολύ σημαντικά ματς με τους Ρόκετς και τους Πέισερς ώστε να κυνηγήσουν την απευθείας πρόκρισης στα playoffs και να αποφύγουν τα play-in.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Καμερουνέζος δε θα ταξιδέψει στο Χιούστον και όλα παίζονται για την συμμετοχή του στην Ιντιάνα.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:56 Τριχόπτωση: Ποιες ουσίες κάνουν κακό στα μαλλιά
22:35 ΔΥΠΑ: Άρχισαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς
22:22 NBA: Σε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα θα υποβληθεί ο Εμπίντ
22:05 Σάντσεθ: «Η Ευρώπη να γίνει ο ηθικός ηγέτης του πλανήτη» – Ζητά ευρωπαϊκό στρατό και αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ
21:53 Apple: Ανακοινώθηκε το φθηνότερο iPhone 17e – Έμφαση σε AI και επιδόσεις
21:41 Ψωρίαση: Στίγμα, μύθοι και αλήθειες γύρω από μια χρόνια δερματική πάθηση
21:30 Έρχεται εβδομάδα πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Από 14 έως 17 Απριλίου
21:23 Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 27 κιλά – Η δημόσια μάχη με την υπερφαγία
21:15 Τραμπ: «Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα πλήγματα στο Ιράν αν αποτύχουν οι συνομιλίες» – «Τα καλύτα όπλα στα πλοία μας»
21:03 Πάτρα: Ιδρύθηκε η «Αιμογένεια» – «Ο αδελφός μου περίμενε για ημέρες μια μονάδα αίματος»
20:54 Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί
20:46 «Καμπανάκι» για ελλείψεις στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενόψει καλοκαιριού
20:37 Ναύπακτος: Το «τείχος φωτιάς» του Επιταφίου μαγνητίζει κάθε Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε το εντυπωσιακό έθιμο
20:25 Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email
20:17 Ο Αστακός γίνεται το «Ντουμπάι» της Μεσογείου: Ξεκλειδώνει «πρότζεκτ» μισού δισ. ευρώ
20:08 ΔΥΠΑ: Φτάνει η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
19:58 Πάτρα: Με συγκίνηση η περιφορά του Επιταφίου στο Κωνσταντοπούλειο ΦΩΤΟ
19:57 Διαβήτης και ακοή: Η «αόρατη» επιπλοκή που επηρεάζει την ποιότητα ζωής
19:47 Χάθηκε στη Λαμία, την βρήκαν στην Καστοριά – Αίσιο τέλος για 45χρονη
19:35 Ο Τσίπρας καταρτίζει λίστες υποψηφίων και υπάρχουν «ευπρόσδεκτοι» από την Αχαΐα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
