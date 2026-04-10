NBA: Σε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα θα υποβληθεί ο Εμπίντ

Μεγάλο πλήγμα για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς που θα χάσουν τον μεγάλο τους σταρ, Τζοέλ Εμπίντ λόγω του ότι διαγνώσθηκε με σκωληκοειδίτιδα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή της.

Οι Σίξερς έχουν δύο πολύ σημαντικά ματς με τους Ρόκετς και τους Πέισερς ώστε να κυνηγήσουν την απευθείας πρόκρισης στα playoffs και να αποφύγουν τα play-in.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Καμερουνέζος δε θα ταξιδέψει στο Χιούστον και όλα παίζονται για την συμμετοχή του στην Ιντιάνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shams Charania (@shams)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



