ΝΔ Αχαΐας: Διευρυμένη Νομαρχιακή την Τρίτη στο «My Way» – Σήμα εκλογικής ετοιμότητας στην τοπική οργάνωση

Σε τροχιά εσωκομματικής κινητοποίησης μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, με τη διευρυμένη Νομαρχιακή να συνεδριάζει την Τρίτη το απόγευμα στο ξενοδοχείο «My Way». Η παρουσία κεντρικών στελεχών, όπως ο Στυλιανός Κονταδάκης και ο Θανάσης Κοντογεώργης, δίνει στη συνάντηση αυξημένο πολιτικό βάρος και τροφοδοτεί συζητήσεις για οργανωτική ετοιμότητα με φόντο τις επόμενες κινήσεις του κόμματος.

ΝΔ Αχαΐας: Διευρυμένη Νομαρχιακή την Τρίτη στο «My Way» – Σήμα εκλογικής ετοιμότητας στην τοπική οργάνωση
18 Απρ. 2026 11:42
Pelop News

Σε φάση αυξημένης κινητοποίησης φαίνεται να περνά η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, καθώς για την προσεχή Τρίτη στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της διευρυμένης Νομαρχιακής Συνέλευσης στο ξενοδοχείο «My Way» της Πάτρας. Πρόκειται για μια συνάντηση που αποκτά σημασία όχι μόνο λόγω της συμμετοχής των τοπικών κομματικών στελεχών, αλλά και εξαιτίας της παρουσίας προσώπων από τον κεντρικό κομματικό και κυβερνητικό μηχανισμό.

Στη συνεδρίαση, όπως αναφέρει η πρόσκληση, αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Στυλιανός Κονταδάκης και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, γεγονός που ανεβάζει αισθητά το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από τη συγκεκριμένη κομματική διαδικασία. Η παρουσία τους δίνει σαφές μήνυμα ότι η τοπική οργάνωση της ΝΔ στην Αχαΐα δεν περιορίζεται σε μια τυπική εσωτερική συνάντηση, αλλά περνά σε πιο ενεργό στάδιο συντονισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχετικές προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί στα μέλη, κάτι που δείχνει ότι ο κομματικός μηχανισμός κινείται οργανωμένα και με σαφή στόχο τη συσπείρωση και την ετοιμότητα. Το timing της συνεδρίασης, σε συνδυασμό με τη σύνθεσή της, ενισχύει την εκτίμηση ότι η ΝΔ στην Αχαΐα θέλει να εκπέμψει σήμα εγρήγορσης και να μετρήσει δυνάμεις σε επίπεδο βάσης και στελεχών.

Το βέβαιο είναι ότι η Τρίτη δεν θα είναι μια αδιάφορη κομματική βραδιά για τη ΝΔ στην Αχαΐα.

