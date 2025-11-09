ΝΔ Αιγιάλειας: Μια 20άδα επώνυμων προσώπων στο πλευρό της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη

Γνωστά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας συνυπογράφουν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες την υποψηφιότητα της Ελισσάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας.

Ως γνωστόν οι υποψηφιότητες για την προεδρία βάσει του καταστατικού απαιτείται να συνοδεύονται από την υπογραφή τουλάχιστον είκοσι μελών του κόμματος.

Για την κα Πίκουλα -Μπομποτσιάρη σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υπογράψει είκοσι προσωπικότητες από όλο το δήμο Αιγιαλείας αποδεικνύοντας την δυναμική για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ

-ΓΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δ.Αιγιαλείας (επικεφαλής δημοτικής παράταξης Αιγιάλεια ΜΑΖΙ για το Αύριο)

-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ επικεφαλής παράταξης «Αιγιαλέων Πόλις» – πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων

-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαϊας -πρ.Δήμαρχος Δ.Διακοπτού

-ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ πρόεδρος ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας

-ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πρ. Αντιδήμαρχος Δ.Αιγίου -πρ.πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής ΝΔ Αιγιαλείας

-ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας

-ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Αιγίου

-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ επικεφαλής παράταξης πρ. δήμου Αιγείρας -πρ. δημοτικός σύμβουλος Αιγιαλείας

-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ δημοτικός σύμβουλος Αιγιαλείας -πρ.πρόεδρος Τ.Κ.Κερύνειας

-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σύμβουλος Κοινότητας Διακοπτού – πρ. αντιδήμαρχος πρ.Δήμου Διακοπτού

-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ πρ. Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής ΝΔ Αιγιαλείας -πρόεδρος Χορευτικού Ομίλου Αιγίου.

-ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου

-ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το κόμμα «Δημοκράτες»

-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ πρ. Νομαρχιακός Σύμβουλος Αχαϊας

-ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ αντιπρόεδρος ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας

-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ συνδικαλίστρια ΔΑΚΕ

-ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ μέλος ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας

-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ πρ. δημοτικός σύμβουλος πρ. Δήμου Διακοπτού

-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και έφορος αγώνων ΑΣΟΑ

-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ πρ. πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής ΝΔ Αιγιαλείας -αντιπρόεδρος Παναιγιαλείου Ενώσεως Συνεταιρισμών

