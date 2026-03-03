Νέα αύξηση για την τιμή του πετρελαίου, έφτασε πάνω από 82 δολάρια

Το ενδεχόμενο πλήρους κλεισίματος του Ορμούζ ενσωματώνεται πλέον στις τιμές ως βασικό σενάριο κινδύνου.

Πετρέλαιο
03 Μαρ. 2026 12:25
Pelop News

Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε άνω του 5% την Τρίτη, φθάνοντας τα 82 δολάρια το βαρέλι — το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025 — καθώς οι αγορές αποτιμούν την ταχεία κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον αυξανόμενο κίνδυνο πλήρους διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» ερωτηθείς για τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν σημαντική κλιμάκωση επιθέσεων εντός των επόμενων 24 ωρών, με στόχους την παραγωγή πυραύλων, drones και ναυτικές υποδομές του Ιράν.

Από ιρανικής πλευράς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι πλοία που θα επιχειρήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί κομβικό σημείο διέλευσης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Στην πράξη, οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού έχουν ουσιαστικά παγώσει, καθώς οι αυξημένοι κίνδυνοι ασφαλείας και η αβεβαιότητα ως προς την ασφαλιστική κάλυψη αποθαρρύνουν τη διέλευση.

Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του διυλιστηρίου Ras Tanura — του μεγαλύτερου στο βασίλειο — προκειμένου να αξιολογήσει τις ζημιές μετά από πλήγμα με drone στις εγκαταστάσεις. Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που παραμένει κρίσιμη για την παγκόσμια ισορροπία πετρελαίου.

