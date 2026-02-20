Νέα αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα από τις τουριστικές εισπράξεις το 2025

Αισθητά ενισχυμένα ήταν τα τουριστικά έσοδα και του Δεκεμβρίου  που διαμορφώθηκαν σε 623,03 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% από τα 468,6 εκατ. τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα

20 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν τα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας το 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο που είχε σημειωθεί ένα χρόνο νωρίτερα κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο του 2025 ανήλθαν σε 23,626 δισ. ευρώ μετά τα 21,702 δισ. ευρώ του 2024.

Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με το 2024 και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%.

Επ’ αυτού, αισθητά ενισχυμένα ήταν τα τουριστικά έσοδα και του Δεκεμβρίου  που διαμορφώθηκαν σε 623,03 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% από τα 468,6 εκατ. τον ίδιο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα.

Συνολικά στα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας τον Δεκέμβριου του 2025:

– Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων δευτερογενών εισοδημάτων και υπηρεσιών, ενώ βελτίωση παρουσίασε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Το 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σχέση με το 2024, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου αγαθών.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Δεκέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 129,2 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 3,9 δισεκ. ευρώ. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επίσης κατέγραψε επιδείνωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις εξαγωγές. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 2,6% (7,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών κατά 6,6% (10,6% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,8% σε τρέχουσες τιμές (2,1% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 15,9% (15% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της επιδείνωσης των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 49% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 33%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας την υποχώρηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας και, σε μικρότερο βαθμό, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 14,1 δισ. ευρώ. Βελτίωση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,5% (αύξηση 1,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,6% (-2% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3% (4,7% και 2,4% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρά την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με το 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

