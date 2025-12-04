Νέα άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Θετικό κλίμα από τις διεθνείς αγορές και ανοδικές προσδοκίες για τη Fed στηρίζουν το Χρηματιστήριο Αθηνών

04 Δεκ. 2025 11:09
Ανοδικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να πλησιάζει και πάλι το όριο των 2.100 μονάδων, ανακτώντας μέρος των απωλειών της χθεσινής συνεδρίασης. Η αγορά ακολουθεί το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, ενώ εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση (Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 0,44% στις 2.095,73 μονάδες, με εύρος διακύμανσης από 2.093,50 έως 2.096,97 μονάδες. Χθες, η αγορά υποχώρησε εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, παρά τις επιμέρους ανοδικές εξαιρέσεις, όπως οι νέες υψηλές τιμές που κατέγραψαν Motor Oil και Viohalco. Η συνολική απόδοση του ΧΑ για το 2025 παραμένει υψηλή, προσεγγίζοντας το 42%.

Ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,74% και κινείται στις 2.337,80 μονάδες. Ο FTSE 25 ενισχύεται κατά 0,45% στις 5.297,04 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης αυξάνεται κατά 0,35% στις 2.764,21 μονάδες.

Οι συναλλαγές διαμορφώνονται στα 1,92 εκατ. ευρώ, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 144,09 δισ. ευρώ. Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 15 υποχωρούν, ενώ 16 παραμένουν αμετάβλητες.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύεται κατά 1,4%, η Alpha Bank κατά 0,8%, η Πειραιώς κατά 0,7% και η Εθνική κατά 0,4%. Θετικά κινούνται επίσης η CrediaBank και η Optima Bank, ενώ η Τράπεζα Κύπρου παραμένει σταθερή.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, άνοδο περίπου 1% καταγράφουν οι ElvalHalcor, Lamda Development, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ και ΔΑΑ, ενώ η Coca-Cola HBC υποχωρεί άνω του 1%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, Fourlis και Noval Property καταγράφουν κέρδη άνω του 1%.

