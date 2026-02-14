Νέα απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό, ξέμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό

Για δεύτερη σερί αγωνιστική δεν κατάφερε να σκοράρει

Νέα απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό, ξέμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό
14 Φεβ. 2026 21:48
Pelop News

Μετά την ήττα του στο Καραϊσκάκης από τον Παναθηναϊκό, ο  Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό και έμεινε στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League, χάνοντας δύο ακόμη βαθμούς στη “μάχη” για την κορυφή της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι
Ολυμπιακός και Λεβαδειακός μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και δημιούργησαν γρήγορο ρυθμό στα πρώτα λεπτά, έχοντας από ένα καλό σουτ που σταμάτησε σε αντίπαλο, πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες πήραν τον έλεγχο του αγώνα, με μεγαλύτερη κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκαν και πάλι να δημιουργήσουν ευκαιρίες για γκολ. Ο ρυθμός του ματς έπεσε και ο Λεβαδειακός δεν έβρισκε χώρους για αντεπιθέσεις, αλλά δεν “απειλήθηκε” κιόλας ιδιαίτερα από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία κεφαλιά άουτ με τον Λουίζ στο 39′, αλλά αμέσως μετά ευτύχησε να μείνει με παίκτη λιγότερο. Ο Όζμπολτ δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και δευτερόλεπτα αργότερα έκανε τάκλιν στον Τζολάκη, για να δεχθεί και μία δεύτερη και να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είχε έτσι την ευκαιρία να πιέσει τον Λεβαδειακό και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα γκολ. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να σκοράρουν όμως, με τον Τσικίνιο και τον Ροντινέι να μην μπορούν να νικήσουν τον Λοντίγκιν και τον Λουίζ να έχει ένα καλό σουτ λίγο άουτ.

Το ματς πήρε ξανά “φωτιά” στο 70′, όταν ο Λεβαδειακός σκόραρε στην αντεπίθεση με τον Παλάσιος, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, για να “αγγίξει” αμέσως μετά το γκολ ο Λουίζ και πάλι, σουτάροντας στο κάθετο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων, από καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Η 21η αγωνιστική
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0
Βόλος – ΑΕΛ
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 48
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 45
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 26
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 24
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20
11. Κηφισιά 19
12. ΑΕΛ 19
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά και ΠΑΟΚ έχουν δύο αγώνες λιγότερους. ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν από έναν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Πόσους χυμούς φρούτων μπορούμε να πίνουμε την ημέρα;
22:39 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μυστήριο με τα μετάλλια, σπάνε λίγο μετά την παράδοσή τους στους αθλητές!
22:21 Έρευνα: Οι Έλληνες είναι «εθισμένοι» στην παραπληροφόρηση για θέματα υγείας
22:00 Το μεγάλο λάθος με τη χρήση των κινητών, πώς μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους
21:55 Κέφι και χορός στο Αποκριάτικο Πάρτι για τα παιδιά της ‘‘Μέριμνας’’ από τους Πολίτες Εν Δράσει και την Κοινο_Τοπία, ΦΩΤΟ
21:48 Νέα απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό, ξέμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό
21:36 Αυτά είναι τα 8 φρούτα με πρωτεΐνη, που αξίζει να βάλετε στη διατροφή σας
21:24 Σπουδαίο ντέρμπι στην Πάτρα, νίκησε η Ολυμπιάδα
21:16 Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση «Βιολάντα»: Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου
21:12 Μούσχουρη: «Έσπασε» όταν τη βράβευσε ο Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη
21:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δείπνο σε καλό κλίμα με πολλά χαμόγελα, ΦΩΤΟ
21:00 Μάθημα στις εσχατιές της Ευρώπης, ΦΩΤΟ
20:51 Σορός άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας
20:40 Αναμενομένη ήττα του Ερμή στο Βραχάτι
20:36 Πληρωμές: Από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου
20:24 Ζιζέλ Πελικό: «Αυτές ήταν σκηνές εγκλήματος»
20:12 Ο ΝΟΠ λύγισε στη Χίο και πηγαίνει στην επόμενη φάση με 4 βαθμούς
20:00 «Ενώθηκε η κοινή λογική», η Βουλγαράκη για τις αντιδράσεις στα σχόλια Παπανώτα
19:48 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα
19:36 Ο Απόλλων κινδυνεύει να μείνει εκτός 6άδας και play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ