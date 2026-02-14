Νέα απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό, ξέμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό

Μετά την ήττα του στο Καραϊσκάκης από τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό και έμεινε στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League, χάνοντας δύο ακόμη βαθμούς στη “μάχη” για την κορυφή της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι

Ολυμπιακός και Λεβαδειακός μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και δημιούργησαν γρήγορο ρυθμό στα πρώτα λεπτά, έχοντας από ένα καλό σουτ που σταμάτησε σε αντίπαλο, πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες πήραν τον έλεγχο του αγώνα, με μεγαλύτερη κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκαν και πάλι να δημιουργήσουν ευκαιρίες για γκολ. Ο ρυθμός του ματς έπεσε και ο Λεβαδειακός δεν έβρισκε χώρους για αντεπιθέσεις, αλλά δεν “απειλήθηκε” κιόλας ιδιαίτερα από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία κεφαλιά άουτ με τον Λουίζ στο 39′, αλλά αμέσως μετά ευτύχησε να μείνει με παίκτη λιγότερο. Ο Όζμπολτ δέχθηκε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και δευτερόλεπτα αργότερα έκανε τάκλιν στον Τζολάκη, για να δεχθεί και μία δεύτερη και να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είχε έτσι την ευκαιρία να πιέσει τον Λεβαδειακό και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα γκολ. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να σκοράρουν όμως, με τον Τσικίνιο και τον Ροντινέι να μην μπορούν να νικήσουν τον Λοντίγκιν και τον Λουίζ να έχει ένα καλό σουτ λίγο άουτ.

Το ματς πήρε ξανά “φωτιά” στο 70′, όταν ο Λεβαδειακός σκόραρε στην αντεπίθεση με τον Παλάσιος, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, για να “αγγίξει” αμέσως μετά το γκολ ο Λουίζ και πάλι, σουτάροντας στο κάθετο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων, από καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Η 21η αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – ΑΕΛ

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)

1. ΑΕΚ 48

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 45

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 32

6. Άρης 26

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 24

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20

11. Κηφισιά 19

12. ΑΕΛ 19

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά και ΠΑΟΚ έχουν δύο αγώνες λιγότερους. ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν από έναν.

