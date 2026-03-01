Νέα απώλεια βαθμών για τον Παναιγιάλειο, στην 3η θέση

Νέα απώλεια βαθμών για τον Παναιγιάλειο στην 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Μιλτιάδη με τελικό σκορ 1-1. Με αυτόν τον βαθμό η ομάδα έφτασε τους 50 βαθμούς και τερμάτισε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση η Ζάκυνθος με 52 βαθμούς μετά τη νίκη με τον Πέλοπα Κιάτου και πρώτη θέση ο Πύργος με 56 βαθμούς με την νίκη με τη Θύελλα Πατρών.

Ο Παναιγιάλειος ευτύχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς στο μάτς, μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης οι μελανόλευκοι άνοιξαν το σκορ με τον Γιάννη Σιάκα μετά το λάθος του τερματοφύλακα του Μιλτιάδη Παγκράτης. Στο 12ο λεπτό ο Βασιλαντωνόπουλος εκτέλεσε το φάουλ, έγινε η κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στον Τασουλή που έκανε ωραίο γυριστό σουτ, μπλόκαρε όμως ο αντίπαλος γκολκίπερ. Πολύ καλή στιγμή για τους μελανόλευκους στο 32ο λεπτό ένα μακρινό δυνατό σουτ του Σταυρόπουλου που απέκρουσε ο Παγκράτης δύσκολα σε κόρνερ. Με σκορ 1-0 πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στην επανάληψη, στο 59ο λεπτό ο Μπουρλάκης εκτέλεσε το φάουλ απευθείας αλλά ο τερματοφύλακας του Μιλτιάδη αντέδρασε σωστά σε κόρνερ. Στο 65ο λεπτό χωρίς ο Μιλτιάδης μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχει κάνει κάποια επικίνδυνη φάση στο ματς, ο Ταϊρης έδωσε στον Ηλιόπουλο που έκανε το πλασέ κι έφερε το ματς στα ίσια. Στο 75ο λεπτό ο Μπουρλάκης έκανε ένα σουτ που πέρασε άουτ από την εστία του Μιλτιάδη. Στο 84ο λεπτό η πιο μεγάλη στιγμή για τους μελανόλευκους με τρεις διαδοχικές προσπάθειες για γκολ, ο Πολίτης έκανε τη σέντρα από δεξιά ο Αθανασόπουλος έπιασε την κεφαλιά, σταμάτησε όμως στο οριζόντιο δοκάρι του Μιλτιάδη, στη συνέχεια δεύτερη κεφαλιά από τον Τασουλή έδιωξαν οι αμυντικοί πάνω στη γραμμή και στην επαναφορά ο Βασιλαντωνόπουλος έπιασε το σουτ κι απέκρουσε με τα πόδια ο Παγκράτης, στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι βγήκαν σε αντεπίθεση με το σουτ του Τσιγαρίδη να διώχνει ο Μπονατάκης σε κόρνερ. Στο 90ο λεπτό, ενώ οι μελανόλευκοι έψαχναν το δεύτερο γκολ, ο Τασουλής εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, έδιωξαν οι παίκτες του Μιλτιάδη, ο Βασιλαντωνόπουλος έκανε το πλάγιο σουτ που πέρασε έξω, πολύ κοντά από το δοκάρι του Μιλτιάδη. Στο 96ο λεπτό τελευταία φάση του αγώνα και καλή στιγμή για την ομάδα μας που πέρασε όμως ανεκμετάλλευτη με τον Μπουρλάκη να σουτάρει άουτ μέσα από την περιοχή με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Φ. Καζακόπουλος): Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Ντούκας (70’ Πολίτης), Σταυρόπουλος (70’ Σκούτας), Λιάτος (80’ Αθανασόπουλος), Σιάκας (20’ λ.τ. Παλαιολογόπουλος), Μπουρλάκης, Λαθύρης (46’ Κυριαζής).

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Α.Χαλιλάι): Παγκράτης, Κουρούβανης, Ταϊρης, Παπαδόπουλος, Τσιάτσιος, Φιφιλίνος, Θώδης, Κυρσανίδης, Ηλιόπουλος, Καναβός, Δημητρίου.

