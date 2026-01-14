Νέα Αριστερά Αχαΐας: Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών

Την έντονη αντίθεσή της στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους εκφράζει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Αχαΐας, κάνοντας λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων του νομού.

Νέα Αριστερά Αχαΐας: Αντιδράσεις για τον σχεδιασμό κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών
14 Ιαν. 2026 14:53
Pelop News

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προετοιμάζει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, με πρόβλεψη τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους απευθείας στους Δήμους. Όπως επισημαίνεται, ο σχεδιασμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα στις σχολικές μονάδες, καθώς –όπως υποστηρίζεται– δεν συνοδεύεται από επιπλέον χρηματοδότηση ή ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας αναφέρει ότι στην Πάτρα, την Αιγιάλεια, τη Δυτική Αχαΐα και τα Καλάβρυτα τα σχολεία αντιμετωπίζουν ήδη ζητήματα υποχρηματοδότησης και ελλείψεων στις υποδομές. Εκτιμά ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών θα περιορίσει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης καθημερινών αναγκών, όπως η θέρμανση, η συντήρηση των κτιρίων και η προμήθεια υλικών, μεταφέροντας τις σχετικές αποφάσεις σε κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες που, όπως σημειώνεται, είναι ήδη επιβαρυμένες.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για απομάκρυνση της σχολικής κοινότητας από τη διαχείριση των ίδιων των σχολικών χώρων, ενώ εκφράζεται η ανησυχία ότι ενδέχεται να μεταφερθεί μέρος του κόστους λειτουργίας στις οικογένειες των μαθητών, μέσω υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό ως μη μεταρρυθμιστικό και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα, τους Συλλόγους Γονέων και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον νομό να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Παράλληλα, ζητά να μην κατατεθεί η σχετική διάταξη, να διατηρηθεί η αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων και να αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.

