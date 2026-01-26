Νέα Αριστερά για τη «Βιολάντα»: Ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτίων και ευθύνες για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Παρέμβαση για το τραγικό βιομηχανικό δυστύχημα στα Τρίκαλα έκανε η Νέα Αριστερά, ζητώντας διαφανή και ανεξάρτητη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και των συνθηκών ασφάλειας, ενώ κάνει λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στην προστασία των εργαζομένων.

26 Ιαν. 2026 12:20
Pelop News

Τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα εκφράζει η Νέα Αριστερά, μετά την ισχυρή έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων, που στοίχισαν τη ζωή σε εργαζόμενους, προκάλεσαν τραυματισμούς και άφησαν μία εργαζόμενη αγνοούμενη. Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών ασφάλειας υπό τις οποίες εργάζονταν οι εργαζόμενοι.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι παρακολουθεί «λεπτό προς λεπτό» τις εξελίξεις μετά το τραγικό δυστύχημα και υπογραμμίζει πως προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και η πλήρης διαλεύκανση της τύχης της αγνοούμενης εργαζόμενης.

Αίτημα για ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα

Το κόμμα επισημαίνει ότι απαιτείται πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση τόσο των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς όσο και των συνθηκών ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Όπως σημειώνει, μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποδοθούν ευθύνες και να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Η Νέα Αριστερά ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν αποτελεί κόστος, αλλά αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα να καταγράφονται αρνητικά ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας.

