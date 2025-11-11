Νέα χορηγία για τη στήριξη των Ακαδημιών της ΝΕΠ

Με πρωτοβουλία του Γρηγόρη Τσίγκα, υπευθύνου στρατηγικού σχεδιασμού της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ, και σε συνεργασία με τον κ. Θανάση Μαρτίνο, εξασφαλίστηκε μια σημαντική χορηγία που θα καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των Ακαδημιών της ΝΕΠ για τη συμμετοχή τους σε τουρνουά και πρωταθλήματα.

Η χορηγία αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος συμμετοχής των γονέων έως και 50%, ελαφρύνοντας αισθητά τα οικονομικά βάρη που επωμίζονται οι οικογένειες, και ταυτόχρονα θα επιτρέψει σε περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στο άθλημα του υγρού στίβου.

Όπως τόνισε ο κ. Τσίγκας: «Το ελληνικό πόλο προβάλλει το πνεύμα και τις αξίες του αθλητισμού διεθνώς, φέρνοντας συνεχώς διακρίσεις και μετάλλια στη χώρα μας. Είναι χρέος μας να στηρίξουμε τις βάσεις του — τα παιδιά και τις ακαδημίες — ώστε να συνεχίσουν αυτό το λαμπρό ταξίδι».

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πλάνο ώστε αντίστοιχες χορηγικές πρωτοβουλίες να επεκταθούν και στις ακαδημίες των αγοριών της ΝΕΠ, με τελικό στόχο όλο και περισσότερα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να μυηθούν στο άθλημα του πόλο.

