Νέα διάκριση για την Ακαδημία των Σπορ, ο Θ. Ασημακόπουλος στην ΕΟ Τροχοσανίδας

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας σε διοικητικό επίπεδο με τον ταμία της Αθανάσιο Ασημακόπουλο να γίνεται μέλος της Ε.Ο. Τροχοσανίδας. Στις τελευταίες εκλογές της Ε.Ο.Τρ. είχε εκλεγεί αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. και από την περασμένη εβδομάδα έγινε τακτικό μέλος της ομοσπονδίας. Θυμίζουμε ότι στο ίδιο Δ.Σ. της Ε.Ο.Τρ. υπό την προεδρία του Δημήτρη Γρηγοριάδη, είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. και η Dr. Μαρία Αργυροπούλου, η οποία είναι και μέλος του Δ.Σ. της Ακαδημίας των Σπορ και έφορος της Πατρινής ομάδας στο Skate και στα Roller.

Διαχρονικά στα 32 χρόνια ζωής του συλλόγου θυμίζουμε ότι σε διαφορες ομοσπονδίες έχουν προσφέρει τα παρακάτω μέλη της:

Κώστας Γκαντής πρόεδρος Ο.Χ.Ε., Αλέξιος Σπηλιόπουλος μέλος Δ.Σ. Ε.Σ.Ο., Τωάννης Παπαγιαννόπουλος αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Ο.Χ.Ε., Γεώργιος Ιασωνίδης και Κώστας Διαμαντόπουλος αντιπρόεδροι Ε.Σ.Χ. Δυτ. Πελοποννήσου και Βάσω Βουκελάτου μέλος επιτροπή δεοντολογίας Ο.Χ.Ε.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Σπορ Χρήστος Δεβελέγκας εκ μέρους όλων των μελών του συλλόγου, συγχαίρουν τον Αθανάσιο Ασημακόπουλο και του εύχονται καλή δύναμη και δημιουργική θητεία. Δ.Σ.

