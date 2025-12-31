Νέα διοίκηση στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας – Επανήλθε ο Σοφιανόπουλος

Η συγκρότηση σε σώμα των νεοεκλεγμένων μελών στο ΔΣ του Συλλόγου, έτσι όπως προέκυψαν από την κάλπη της 7ης Δεκεμβρίου, έγινε προχθές. Οπως σημειώνεται δε στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, το ίδιο ΔΣ ισχύει και για τον Διανεμητικό Λογαριασμό Φαρμακοποιών όπως προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Συλλόγου.

Νέα διοίκηση στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας - Επανήλθε ο Σοφιανόπουλος
31 Δεκ. 2025 13:04
Ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος αναδείχτηκε εκ νέου πρόεδρος στο ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας και του Διανεμητικού Λογαριασμού Φαρμακοποιών (ΔΟΛΙΦΑΡ).

Στις άλλες θέσεις στο ΔΣ, πλην του προέδρου, αναδείχτηκαν οι:
Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Τσάρα
Γενικός γραμματέας: Ιωάννης Κατερίνης
Ταμίας και Δ. σύμβουλος του ΔΙΛΟΦΑΡ: Ιωάννης Σκαρλάτος
Ειδικός γραμματέας: Δημήτριος Μαγκώτσιος

Μέλη: Νικόλαος Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Ευσταθίου, Δημήτρης Λάτσης και Σπυρίδων Πάλμος.

Ο κ. Σοφιανόπουλος, μιλώντας στην «Π» λίγο μετά την εκλογή του για τα ζητήματα που θα ασχοληθεί κατά τη νέα του θητεία, μας είπε: «Με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα μνημόνια προβλήματα. Γι’ αυτό άλλωστε μας ψηφίζουν οι συνάδελφοι, καθώς έχουμε σταθερές θέσεις και απόψεις. Ανοιχτά ζητήματα είναι το ωράριο, οι συνθήκες ανταγωνισμού. Οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων να παραμένουν οικογενειακές. Οσο περνάει ο χρόνος βαθαίνει η διαστρωμάτωση και αλλάζει ο οικογενειακός χαρακτήρας του φαρμακείου. Τα πράγματα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Από την πλευρά μας προσπαθούμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μη χαθούν οι σταθερές του κλάδου μας» ΔΙΛΟΦΑΡ» φαίνεται να αναφέρεται στον Διανεμητικό Λογαριασμό Φαρμακοποιών.

