Νέα δραστηριότητα για τα παιδιά του 49ου Δημοτικού σχολείου-Μπορούν να μάθουν rollers

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει γεμάτη δράση και δημιουργικότητα για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 49ου Δημοτικού Σχολείου. Για πρώτη φορά, ο σύλλογος εντάσσει στο πρόγραμμά του μαθήματα rollers για παιδιά, σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπέδιλων.

Η νέα αυτή δράση έρχεται να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν ένα ιδιαίτερο και συναρπαστικό άθλημα, που συνδυάζει την άσκηση με τη διασκέδαση, την ισορροπία με τη δημιουργικότητα.

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές να συμμετάσχουν σε κάποιο δωρεάν μάθημα γνωριμίας, ώστε τα παιδιά να έχουν την εμπειρία του αθλήματος και γιατί όχι, να ανακαλύψουν ένα νέο πάθος που θα τα συνοδεύσει για πολλά χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας του Συλλόγου Γονέων να εμπλουτίζει τη σχολική ζωή με καινοτόμες δραστηριότητες, που προάγουν την υγεία, την κοινωνικοποίηση και τη χαρά της συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 49ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλ. επικοινωνίας Αθηνα 6947674288 και Αλεξάνδρα 6944228875

