Νέα δραστηριότητα για τα παιδιά του 49ου Δημοτικού σχολείου-Μπορούν να μάθουν rollers

Νέα δραστηριότητα για τα παιδιά του 49ου Δημοτικού σχολείου-Μπορούν να μάθουν rollers
14 Οκτ. 2025 18:08
Pelop News

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει γεμάτη δράση και δημιουργικότητα για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 49ου Δημοτικού Σχολείου. Για πρώτη φορά, ο σύλλογος εντάσσει στο πρόγραμμά του μαθήματα rollers για παιδιά, σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπέδιλων.

Η νέα αυτή δράση έρχεται να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν ένα ιδιαίτερο και συναρπαστικό άθλημα, που συνδυάζει την άσκηση με τη διασκέδαση, την ισορροπία με τη δημιουργικότητα.

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές να συμμετάσχουν σε κάποιο δωρεάν μάθημα γνωριμίας, ώστε τα παιδιά να έχουν την εμπειρία του αθλήματος και γιατί όχι, να ανακαλύψουν ένα νέο πάθος που θα τα συνοδεύσει για πολλά χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας του Συλλόγου Γονέων να εμπλουτίζει τη σχολική ζωή με καινοτόμες δραστηριότητες, που προάγουν την υγεία, την κοινωνικοποίηση και τη χαρά της συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 49ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλ. επικοινωνίας Αθηνα 6947674288 και Αλεξάνδρα 6944228875
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
19:40 ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
19:34 Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι
19:25 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής
19:16 Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»
19:14 Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
19:10 Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
19:07 Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
19:07 ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% έως και το 2026 για την ελληνική οικονομία
19:00 Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας
18:54 Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»
18:48 Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
18:47 Μαδαγασκάρη: Πραξικόπημα από τον στρατό, ανέλαβε την εξουσία
18:45 Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα
18:40 Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο
18:38 Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή
18:37 Θεσσαλονίκη: Εξάμηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή σε νηπιαγωγό για παιδάκι που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ