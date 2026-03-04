Νέα δύσκολη έξοδο για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Μια ακόμα δύσκολη έξοδο έχει σήμερα το βράδυ (20.30) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ισχυρό Πανιώνιο, για την 16η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έχει πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι σε ένα σωματείο που πολύ δυνατό φέτος και κάνει εξαιρετική πορεία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Κανελλόπουλου θα παλέψει χωρίς άγχος για το καλύτερο δυνατό, ενώ η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα με όλες τις αθλήτριες διαθέσιμες.

