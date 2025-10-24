Νέα εφαρμογή κατά της ακρίβειας με ένα κλικ, πως θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό «όπλο»

Τα επόμενα 24αωρα θα είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές νέα εφαρμογή για τα κινητά τους τηλέφωνα, μέσω της οποίας θα μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους.

24 Οκτ. 2025 7:37
Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι καταναλωτές μέσω νέας εφαρμογής θα μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες για φαινόμενα κερδοσκοπίας με το πάτημα ενός κουμπιού από το κινητό τους τηλέφωνο. Το νέο application  θα ανακοινωθεί αφού πρώτα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Εθνικής Αρχής Εποπτείας Αγοράς.

Με στόχο να γίνουν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και υπηρεσίες πιο ανταγωνιστικές, τα επόμενα 24αωρα θα είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές μια νέα εφαρμογή για τα κινητά τους τηλέφωνα, μέσα από την οποία θα μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές Αρχές του υπουργείου Ανάπτυξης φωτογραφίες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση κινητοποίηση των ελεγκτών.

Ειδικότερα οι ελεγκτές του υπουργείου Ανάπτυξης, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία έχοντας μάλιστα την δυνατότητα να αποστέλλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.

Επίσης στο e-katanalotis θα υπάρχει πλέον ειδική ειδοποίηση με τα σημεία όπου καθημερινά θα διαμορφώνεται η χαμηλότερη τιμή ανά προϊόν.

Στους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να δημιουργήσει και τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στους καταναλωτές, όταν μειώνουν την ποσότητα των προϊόντων τους.

Μέτρα για την ακρίβεια

Το πιο σημαντικό «όπλο» που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές αφορά στην απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί. Αναλυτικότερα εάν μια επιχείρηση έχει προβεί σε μια έκπτωση στα προϊόντα που πουλάει για παράδειγμα 10% ή τα διαθέτουν σε καθεστώς προσφοράς 1+1 δώρο, πρέπει να σταματήσει τις εν λόγω προωθητικές ενέργειες εάν προχωρήσει στην οποιαδήποτε ανατίμηση όσο μικρή και εάν είναι.

Ένα μέτρο μάλιστα που έχει μονιμοποιηθεί, καθώς οι εκπτώσεις και οι προσφορές αποτελούν την βασικότερη στρατηγική των εταιρειών για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους.

