Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα

Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων προχωρά την επόμενη εβδομάδα το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και αφορά τίτλους σε άυλη μορφή, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 25η Σεπτεμβρίου 2026. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Τ+2).

Συμμετοχή και για ιδιώτες

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία.

Το ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο ορίζεται στις 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περίοδος εγγραφών και προϋποθέσεις

Η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα ΣΑΤ. Η διαδικασία για το άνοιγμα της μερίδας γίνεται μέσω των τραπεζών ή των χρηματιστηριακών εταιρειών, με βασικά δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα, όπως έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, με βάση τις συνήθεις ισχύουσες διαδικασίες.

