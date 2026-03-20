Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα

Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών, με δημοπρασία ύψους 400 εκατ. ευρώ στις 24 Μαρτίου και δυνατότητα συμμετοχής και για ιδιώτες μέσω δημόσιας εγγραφής.

Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα
20 Μαρ. 2026 18:32
Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων προχωρά την επόμενη εβδομάδα το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και αφορά τίτλους σε άυλη μορφή, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 25η Σεπτεμβρίου 2026. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (Τ+2).

Συμμετοχή και για ιδιώτες

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία.

Το ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο ορίζεται στις 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω της δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περίοδος εγγραφών και προϋποθέσεις

Η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 έως και την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα ΣΑΤ. Η διαδικασία για το άνοιγμα της μερίδας γίνεται μέσω των τραπεζών ή των χρηματιστηριακών εταιρειών, με βασικά δικαιολογητικά την αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα, όπως έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, με βάση τις συνήθεις ισχύουσες διαδικασίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αύξηση στον κατώτατο μισθό έως 25%!, ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Γκαλερί Τσαγκαράκη: Βρέθηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Αποκάλυψη Politico: Πρόταση Ρωσίας στις ΗΠΑ να σταματήσει τη ροή πληροφοριών προς το Ιράν
19:10 «Αυτός που το έκανε είχε πρόθεση να σκοτώσει», ξεκάθαρος ο πατέρας της 24χρονης για τον ξυλοδαρμό από τον 20χρονο
19:01 Τράπεζα της Ελλάδας: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%
19:00 Πολιτική, πρωτογενής τομέας και Παιδεία
18:54 Από τη Ντόχα στη Λιέγη 147 άλογα ελίτ μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου
18:49 O Καραλής για το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, η μεγάλη μάχη με τον Ντουπλάντις
18:41 Πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τη διαδοχή και νέο σήμα ισχύος από την Τεχεράνη
18:34 Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες
18:32 Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων από το Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα
18:30 Το ΝΑΤΟ αποσύρει όλο το προσωπικό της αποστολής του στο Ιράκ προς την Ευρώπη
18:30 Ο καθηγητής Γιάννης Μάζης στην «Π»: «Δεν τελειώνει εύκολα ο πόλεμος»
18:28 Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το τρένο – Στο τραπέζι η τελική πρόταση για τη γραμμή και το λιμάνι
18:24 Γεννητούρια σε ασθενοφόρο στο Ηράκλειο, η πρώτη φωτογραφία του μπέμπη!
18:14 Προειδοποίηση Μπιρόλ: Έξι μήνες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθούν πετρέλαιο και αέριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
