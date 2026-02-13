Νέα ένταση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για ΓΣΕΕ και προγράμματα κατάρτισης – Πολιτικές αιχμές και προσωπικές επιθέσεις

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με αιχμή τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων της ΓΣΕΕ και τη δικαστική διερεύνηση υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο. Η σύγκρουση εκδηλώθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «υποκρισία», επισημαίνοντας ότι αρνείται να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο ενώ –όπως είπε– εμφανίζεται να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Περιέγραψε την κυβερνητική πρωτοβουλία ως επιλογή διαλόγου και σύνθεσης, αποδίδοντας στην αντιπολίτευση άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία που προηγήθηκε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου, τόνισε ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, ωστόσο επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά το ζήτημα με το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την παλαιότερη κομματική του διαδρομή. Παράλληλα, επέκρινε τη ρητορική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας πρόσφατη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη «χαμηλού επιπέδου» και επαναφέροντας παλαιότερες πολιτικές υποθέσεις.

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επισήμανε ότι το κόμμα του ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μόλις ξεκίνησε η έρευνα, σεβόμενο –όπως είπε– το τεκμήριο αθωότητας. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα για το ποιοι είχαν την ευθύνη έγκρισης και ελέγχου των προγραμμάτων κατάρτισης, στρέφοντας τα πυρά προς την κυβέρνηση.

Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε επίσης τη ΝΔ για αντιφάσεις ως προς τον «πολιτικό πολιτισμό», επικαλούμενος ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η τραγωδία στα Τέμπη και οι παρακολουθήσεις, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη θεσμικής λογοδοσίας.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει την ουσία, ρωτώντας ευθέως αν κατηγορεί συγκεκριμένους υπουργούς Εργασίας για την υπόθεση. Υπογράμμισε ότι τα προγράμματα υπόκεινται σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς ελέγχους και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για επιλεκτική στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονο κλίμα, με προσωπικές αιχμές και πολιτικές αναφορές που δείχνουν ότι η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί και στις επόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



