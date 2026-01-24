Νέα ένταση στα Βορίζια μετά το μακελειό: Μήνυση και συλλήψεις γονέων του 39χρονου – Στο νοσοκομείο ο πατέρας

Νέος κύκλος έντασης καταγράφεται στα Βορίζια, περίπου δυόμισι μήνες μετά το αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες και εκρηκτικές.

Σύμφωνα με το cretalive, η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου – υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά των γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε χάσει τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης. Και οι δύο γονείς του 39χρονου συνελήφθησαν, ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με Covid και χαμηλό οξυγόνο. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη να έχουν εγκαταλείψει το χωριό, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

