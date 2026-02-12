Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Καπερνάρος κατά Ρούτσι με βαριές καταγγελίες

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, με νέες δημόσιες καταγγελίες και έντονους χαρακτηρισμούς μεταξύ εμπλεκόμενων πλευρών.

Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Καπερνάρος κατά Ρούτσι με βαριές καταγγελίες
12 Φεβ. 2026 13:05
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου και του Πάνου Ρούτσι, με φόντο τη δικαστική διαδικασία για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση των Τεμπών.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο Βασίλης Καπερνάρος απάντησε σε πρόσφατες δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από δικηγόρο της εταιρείας Interstar — εταιρείας που είχε αναλάβει συστήματα καμερών και καταγραφικών για το σιδηροδρομικό δίκτυο — ενώ είχε κάνει λόγο και για παρουσία «μπράβου» εντός της δικαστικής αίθουσας.

Ο κ. Καπερνάρος διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι οδηγός του και όχι σωματοφύλακας, εξηγώντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις προς Λάρισα καθιστούν απαραίτητη τη βοήθεια στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα μετά από πολύωρες δικαστικές διαδικασίες.

Αναφερόμενος στη διάρκεια της δίκης, υποστήριξε ότι κατά την εξέταση μάρτυρα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πλευράς δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, με φωνές και διαμαρτυρίες χωρίς — όπως είπε — να υπάρχει σχετική δικονομική αιτία.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Πάνο Ρούτσι για λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμό δικηγόρων εκτός της αίθουσας, περιγράφοντας έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε μετά τη διαδικασία.

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν το ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από τη δίκη, με την αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών να συνεχίζεται τόσο εντός όσο και εκτός δικαστικής αίθουσας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ