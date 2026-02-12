Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Καπερνάρος κατά Ρούτσι με βαριές καταγγελίες

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου και του Πάνου Ρούτσι, με φόντο τη δικαστική διαδικασία για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση των Τεμπών.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο Βασίλης Καπερνάρος απάντησε σε πρόσφατες δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από δικηγόρο της εταιρείας Interstar — εταιρείας που είχε αναλάβει συστήματα καμερών και καταγραφικών για το σιδηροδρομικό δίκτυο — ενώ είχε κάνει λόγο και για παρουσία «μπράβου» εντός της δικαστικής αίθουσας.

Ο κ. Καπερνάρος διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι οδηγός του και όχι σωματοφύλακας, εξηγώντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις προς Λάρισα καθιστούν απαραίτητη τη βοήθεια στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα μετά από πολύωρες δικαστικές διαδικασίες.

Αναφερόμενος στη διάρκεια της δίκης, υποστήριξε ότι κατά την εξέταση μάρτυρα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πλευράς δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, με φωνές και διαμαρτυρίες χωρίς — όπως είπε — να υπάρχει σχετική δικονομική αιτία.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Πάνο Ρούτσι για λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμό δικηγόρων εκτός της αίθουσας, περιγράφοντας έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε μετά τη διαδικασία.

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν το ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από τη δίκη, με την αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών να συνεχίζεται τόσο εντός όσο και εκτός δικαστικής αίθουσας.

