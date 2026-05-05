Νέα Επείγοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών: Ασφάλεια, αμεσότητα, αξιοπρέπεια ΦΩΤΟ

Αλλάζει πλήρως η φυσιογνωμία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στα τέλη του επόμενου μήνα. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου θα απλωθεί σε εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. διαμορφωμένες κατάλληλα για την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών με αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση των τραυματιών το άρτια οργανωμένο Κέντρο Τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές.

