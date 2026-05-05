Νέα Επείγοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών: Ασφάλεια, αμεσότητα, αξιοπρέπεια ΦΩΤΟ
Κέντρο Τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Παράλληλα, μετά από χρόνια, ενώνονται με πεζογέφυρα τα τέσσερα κτίρια των κλινικών λειτουργιών του πανεπιστημίου με το κεντρικό συγκρότημα του νοσοκομείου ελευθερώνοντας χώρους προς όφελος των κλινικών.
«Ως ημερομηνία παράδοσης του έργου έχει οριστεί η 30η Ιουνίου» δήλωσε στην «Π» ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος. Οπως εξηγεί ο ίδιος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση του νέου κτιρίου (1.000 τ.μ.) με το οποίο επεκτείνονται τα επείγοντα και παράλληλα ανακαινίζεται πλήρως το παλαιό κτίριο (1.300 τ.μ.). Μεταφέραμε σε νέο χώρο τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ κι έτσι στον χώρο που ελευθερώθηκε θα τον αξιοποιήσουμε για τη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου των επειγόντων. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών».
Οπως μας περιγράφει ο διοικητής του νοσοκομείου «πρόκειται για άλλη εντελώς αρχιτεκτονική η οποία εξασφαλίζει την καλύτερη επιτήρηση των περιστατικών δίνοντας τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και κυρίως ασφάλειας. Δεν θα χάνονται πλέον οι ασθενείς στους διαδρόμους και στα εξεταστήρια. Θα έχει δικό του ακτινολογικό τμήμα και δεν θα τρέχουν οι τραυματιοφορείς να μεταφέρουν τους ασθενείς για μία ακτινογραφία ή μία αξονική στους άλλους ορόφους. Ηδη έχει εγκατασταθεί καινούργιο ακτινολογικό μηχάνημα και θα προμηθευτούμε και Αξονικό, ο οποίος θα λειτουργεί μόνο για τα επείγοντα. Μην ξεχνάτε ότι ο υφιστάμενος χώρος έχει σχεδιαστεί με τις προδιαγραφές του΄80».
ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Οπως έχει γράψει η «Π», το ΠΓΝΠ έχει επιλεγεί ως ένα από τα νοσοκομεία της χώρας στα οποία θα λειτουργήσει Κέντρο Τραύματος επιπέδου Ι. Οπως μας ανέφερε ο κ. Μπάκος, το Κέντρο αυτό θα στεγαστεί στο καινούργιο κτίριο των ΤΕΠ. «Πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των τραυματικών είτε από τροχαία, είτε από πτώσεις, κ.ά. Οπως έχει δηλώσει και ο υπουργός, το τραύμα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικιακές ομάδες 0 έως 45 ετών στην Ελλάδα. Με το Κέντρο Τραύματος το οποίο θα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα, όπως ακτινολογικό οροφής, θα έχουμε άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών».
Επίσης στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και περίπου 16 κλίνες βραχείας νοσηλείας.
«Οπως αντιλαμβάνεστε απομακρυνόμαστε εντελώς από τη φιλοσοφία του σήμερα. Εκτός από τι ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ασθενείς εξασφαλίζουμε και κατάλληλες συνθήκες για το προσωπικό μας. Το προσωπικό των ΤΕΠ θα μπορεί να κάνει ανεμπόδιστα την εργασία του. Θα έχουμε επίσης εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Με τις υπάρχουσες συνθήκες, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι διαχείριση της κατάστασης. Οπως κι εσείς έχετε διαπιστώσει, το σύνολο του προσωπικού μας δίνει πραγματική μάχη, ώστε να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ασθενείς μας».
Το νέο κτίριο όπως και την πεζογέφυρα υλοποιεί η ενεργειακή τεχνική εταιρία RESINVEST, ως μέλος της Κοινοπραξίας RESINVEST ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ- ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ, με αναθέτουσα αρχή την 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Σύνδεση και αξιοποίηση μετά από χρόνια
Με την πεζογέφυρα που κατασκευάζεται θα ενωθούν μετά από χρόνια το κεντρικό συγκρότημα του νοσοκομείου με τα τέσσερα τετραώροφα κτίρια 13.600 τ.μ. όπου στεγάζονται σήμερα οι κλινικές λειτουργίες του πανεπιστημίου.
«Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό έργο» σημειώνει ο κ. Μπάκος και εξηγεί:
«Σήμερα, λόγω της δυσχερούς πρόσβασης τα κτίρια αυτά έχουν αναξιοποίητα αρκετά τετραγωνικά. Με την ενοποίηση θα τα αξιοποιήσουμε πλήρως για ακαδημαϊκές, ερευνητικές και διδακτικές εργασίες. Ολη η έρευνα και η διδασκαλία θα μπορεί να στεγαστεί στα κτίρια αυτά, υπό άριστες συνθήκες. Παράλληλα θα ελευθερωθούν χώροι στο κεντρικό συγκρότημα, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω κάποιες κλινικές και τμήματα που σήμερα ασφυκτιούν».
