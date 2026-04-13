Νέα επιχείρηση διάσωσης 59 παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης

13 Απρ. 2026 20:45
Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Κρήτης, με αποτέλεσμα να διασωθούν 59 παράτυποι μετανάστες.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και έλαβε χώρα σε θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι 59 αλλοδαποί εντοπίστηκε σε δυσχερή θέση έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, στις οποίες συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της Frontex.

Η περισυλλογή των μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να παράσχει βοήθεια.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στον Κόλπο της Μεσαράς, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικρατούσαν μέτριες καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 4-5 μποφόρ, οι οποίοι δυσκόλεψαν σε κάποιο βαθμό το έργο των διασωστών.

