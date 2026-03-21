Νέα επιδότηση για θέρμανση και θερμοσίφωνα: Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ξέρετε

Μέσα στο 2026 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και να κινηθεί με συνολικό προϋπολογισμό 930 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να ενισχυθούν τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και περίπου 110.000 για την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, με αντικατάσταση παλαιών συστημάτων που λειτουργούν με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Ποιοι θα μπορούν να μπουν

Η συμμετοχή δεν θα είναι ανοιχτή για όλους, καθώς προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ενδεικτικά όρια τίθενται για διαφορετικές κατηγορίες νοικοκυριών, από 10.500 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία έως 36.400 ευρώ για έγγαμο νοικοκυριό με περισσότερα από τρία παιδιά και μέλος με αναπηρία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα κριτήρια θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο με βάση τις φορολογικές δηλώσεις.

Η βασική προϋπόθεση και τα δικαιολογητικά

Κεντρική προϋπόθεση είναι να υπάρχει στην κατοικία θερμοσίφωνας και να γίνει αντικατάστασή του, είτε με ηλιακό, είτε με νέο σύστημα όπου απαιτείται. Για να προχωρήσει η διαδικασία, θα χρειάζεται έλεγχος από ενεργειακό επιθεωρητή, σχετική έκθεση για την αντικατάσταση και βεβαίωση του τεχνικού εγκαταστάτη.

Τι θα επιδοτείται

Το πρόγραμμα αναμένεται να δίνει τη δυνατότητα επιλογής αντλίας θερμότητας, ηλιακού θερμοσίφωνα ή και των δύο, ενώ πέρα από την αγορά του εξοπλισμού θα καλύπτει και τις εργασίες εγκατάστασης. Το ποσοστό ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα μπορεί να φτάνει έως και το 80%.

Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα

Προτεραιότητα φαίνεται ότι θα δοθεί κυρίως σε νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία που διαμένει στην κατοικία. Παράλληλα, το μέτρο θα αφορά μόνο την κύρια κατοικία, όπως αυτή δηλώνεται στο Ε1.

Τι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα

Το ακριβές ποσό της επιδότησης ανά δικαιούχο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Έτσι, παρότι έχουν δημοσιευθεί ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος της ενίσχυσης, οι τελικές λεπτομέρειες αναμένονται σε επόμενες ανακοινώσεις.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα

Με βάση τα παραδείγματα που έχουν δημοσιευθεί, για μια αντλία θερμότητας σε διαμέρισμα 80 τ.μ. με κόστος 5.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η ενίσχυση θα μπορούσε να φτάσει τα 4.000 ευρώ, αφήνοντας 1.000 ευρώ συμμετοχή στον πολίτη. Αντίστοιχα, για έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αξίας περίπου 1.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η επιδότηση υπολογίζεται στα 400 ευρώ, με τα υπόλοιπα 600 ευρώ να καλύπτονται από ίδια κεφάλαια.

Τι πρέπει να κρατήσουν οι ενδιαφερόμενοι

Το βασικό είναι ότι πρόκειται για πρόγραμμα που ακόμα αναμένεται να ανοίξει, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις τελικές προϋποθέσεις, τα ποσά και τη διαδικασία των αιτήσεων. Μέχρι στιγμής, το πλαίσιο δείχνει ότι η έμφαση θα δοθεί σε ευάλωτα νοικοκυριά, στην κύρια κατοικία και σε παρεμβάσεις που μειώνουν το ενεργειακό κόστος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



