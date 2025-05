Νέα επίθεση του Ισραήλ, δύο νεκροί, ο ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος

Ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε «στοχευμένη επίθεση» στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Χασάν Εσλάι.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαίωσε την Τρίτη τον θάνατο του Εσλάι, ο οποίος νοσηλευόταν στο τμήμα εγκαυμάτων του νοσοκομείου λόγω σοβαρών τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στις 7 Απριλίου σε μια σκηνή των μέσων ενημέρωσης που βρισκόταν δίπλα στο νοσοκομείο.

Ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο, δήλωσε ότι οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιθέσεις «δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και στρατιωτικών στόχων». «Αυτό είναι ένα πολιτικό νοσοκομείο που δέχεται τραυματίες όλο το 24ωρο», δήλωσε στο AFP.

Israel just assassinated journalist @hassaneslayeh by bombing the burn unit of Nasser Hospital in Khan Younis. pic.twitter.com/qLiftHEdGC

Ο Χασάν Εσλάι ήταν διευθυντής του πρακτορείου ειδήσεων Alam24 και ελεύθερος επαγγελματίας που συνεργαζόταν με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Μάλιστα, ο ίδιος προμήθευσε τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα με πλήθος φωτογραφιών από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Gaza mourns beloved Palestinian journalist Hassan Aslih, who was brutally assassinated by Israel overnight while in his bed at Nasser Hospital, where he was receiving treatment after being targeted and wounded on 7 April. pic.twitter.com/nd7EMra9B3

— The Cradle (@TheCradleMedia) May 13, 2025