Νέα εποχή στη μάχη κατά της παχυσαρκίας: Πράσινο φως από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους

Μια νέα σελίδα ανοίγει στη θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε για πρώτη φορά χάπι απώλειας βάρους με βάση τη σεμαγλουτίδη, τη δραστική ουσία που μέχρι σήμερα χορηγούνταν κυρίως σε ενέσιμη μορφή.

Η έγκριση αφορά φαρμακευτικό σκεύασμα που ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1, ουσιών που μιμούνται τη δράση εντερικών ορμονών και συμβάλλουν στη ρύθμιση της όρεξης και του αισθήματος κορεσμού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, το χάπι αναμένεται να προσφέρει αποτελεσματικότητα αντίστοιχη με εκείνη των ενέσιμων θεραπειών, με σαφές πλεονέκτημα την ευκολότερη χορήγηση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την έγκριση της σεμαγλουτίδης ειδικά για την απώλεια βάρους, ενώ άλλα γνωστά σκευάσματα της ίδιας κατηγορίας χρησιμοποιούνται κυρίως για τη ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

Και η Ελλάδα στη μάχη κατά της παχυσαρκίας

Την ίδια στιγμή, και η Ελλάδα επιχειρεί στροφή από την αποσπασματική αντιμετώπιση προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω», που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με την αποστολή των πρώτων ενημερωτικών SMS στους δικαιούχους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία — δηλαδή με δείκτη μάζας σώματος (BMI) άνω του 40 ή 37–40 όταν συνυπάρχουν σοβαρές συννοσηρότητες, όπως σακχαρώδης διαβήτης ή υπέρταση.

Η ενημέρωση των πολιτών γίνεται σταδιακά:

13.000 SMS αποστέλλονται στις 23 και 24 Δεκεμβρίου

17.000 SMS θα ακολουθήσουν στις 28 και 29 Δεκεμβρίου

Όσοι διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό απευθείας στο κινητό τους, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να εξυπηρετηθούν με τον ΑΜΚΑ τους σε δημόσιες δομές υγείας.

Τι περιλαμβάνει η «ολιστική φροντίδα»

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και παρέχεται δωρεάν, περιλαμβάνοντας:

Ιατρική αξιολόγηση και συστηματική παρακολούθηση

Πρόσβαση σε σύγχρονα φαρμακευτικά σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας

Διατροφική και συμβουλευτική υποστήριξη

Καταγραφή όλων των δεδομένων στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Όπως έχει επισημάνει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται πλέον ως μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι αποκλειστικά ως ατομική υπόθεση.

Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση φαρμάκων GLP-1 σε ενήλικες με παχυσαρκία, εξαιρώντας τις εγκύους. Οι οδηγίες προτείνουν μακροχρόνια χρήση, υπό προϋποθέσεις, και σε συνδυασμό με εντατική συμπεριφορική θεραπεία.

Ο ΠΟΥ τονίζει, ωστόσο, ότι τα φάρμακα από μόνα τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης της παχυσαρκίας, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, ισότιμης πρόσβασης και προτεραιοποίησης των ασθενών με τη μεγαλύτερη ιατρική ανάγκη.

Πηγή: iatropedia.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



