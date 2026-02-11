Νέα εποχή στο στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης»: Η Πάτρα υποδέχεται πάλι νεοσύλλεκτους

Επιβεβαιώνεται απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με την επαναφορά του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού Πατρών (ΚΕΤχ) σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ). Οπως έγινε γνωστό, το τριήμερο 24-26 Φεβρουαρίου αναμένεται να προσέλθουν στα Σύνορα περίπου 500 νεοσύλλεκτοι για να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς, σηματοδοτώντας μια ιστορική εξέλιξη για το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης» της Πάτρας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια νέα περίοδο αναγέννησης για το στρατόπεδο, το οποίο επί διοίκησης του ταξίαρχου Κωνσταντίνου Τσιράκη και με τη συμβολή των εν ενεργεία στελεχών και του πολιτικού προσωπικού, μετατρέπεται εκ νέου σε ένα σύγχρονο και πολυδύναμο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Πρόκειται για μια ουσιαστική επαναφορά ενός ρόλου που είχε χαθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πλέον επιστρέφει δυναμικά στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι στρατεύσιμοι θα κατατάσσονται πλέον σε τέσσερις ΕΣΣΟ κάθε έτος, με κατατάξεις τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο.

Η εκπαίδευση στον Στρατό Ξηράς διαρθρώνεται σε τρία στάδια:

Αρχική εκπαίδευση: περιλαμβάνει την εβδομάδα κατάταξης, την ορκωμοσία και την εκπαίδευση μαχητή.

περιλαμβάνει την εβδομάδα κατάταξης, την ορκωμοσία και την εκπαίδευση μαχητή. Εκπαίδευση ειδικότητας: πραγματοποιείται σε μονάδες εκπαίδευσης ή κέντρα διά βίου μάθησης.

πραγματοποιείται σε μονάδες εκπαίδευσης ή κέντρα διά βίου μάθησης. Επιχειρησιακή ένταξη: οι στρατεύσιμοι τοποθετούνται στις μονάδες τους για το υπόλοιπο της θητείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΕΤχ Πατρών λειτούργησε για τελευταία φορά ως Κέντρο Νεοσυλλέκτων μέχρι τη 2η ΕΣΣΟ του 2011. Επειτα από περίπου 15 χρόνια, το στρατόπεδο επιστρέφει σε εκείνον τον ρόλο, λειτουργώντας πλέον παράλληλα και ανεξάρτητα από το ΚΕΝ Μεσολογγίου, το οποίο, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αδυνατεί να διαχειριστεί τον αυξημένο αριθμό στρατευσίμων σε κάθε περίοδο κατάταξης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη προετοιμαστεί οι κοιτώνες του στρατοπέδου, δυναμικότητας εκατοντάδων ατόμων, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες υποδοχής και εκπαίδευσης.

Η «σφραγίδα» της μετατροπής μπήκε πριν από λίγες ημέρες, με την επίσημη αλλαγή του χαρακτήρα του στρατοπέδου από ΚΕΤχ σε ΚΕΝ. Υπενθυμίζεται ότι στη Δυτική Ελλάδα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές συγχωνεύσεις και μετακινήσεις στρατοπέδων, όπως η συγχώνευση της 76ης Μονάδας Επιστράτευσης (πρώην ΜΟΜΑ) στο ΚΕΝ Πατρών, καθώς και η μεταφορά της Σχολής Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΤΗΛ) από τον Πύργο στην Πάτρα.

Το στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης», όπως είναι η επίσημη ονομασία του, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε επίπεδο υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων. Πέραν της λειτουργίας του ως ΚΕΝ, διατηρεί και ενισχύει τη Σχολή Τεχνικού για τη μετεκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ με την ενσωμάτωση της ΣΕΤΤΗΛ καθίσταται πλέον κόμβος εκπαίδευσης εκατοντάδων νεοσυλλέκτων και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο.

Ιδιαίτερα θετικές θα είναι και οι επιπτώσεις για τη συνοικία των Συνόρων, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βιώσει έντονη υποβάθμιση μετά την κατάργηση του ΚΕΝ. Πλέον, η εικόνα αλλάζει ραγδαία, με καταστήματα που είχαν παραμείνει κλειστά ή εγκαταλελειμμένα να ανακαινίζονται και να ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν.

Στο εσωτερικό του στρατοπέδου έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης. Ολοκληρώθηκε η ριζική ανακατασκευή του νεοκλασικού κτιρίου του πρώην αναρρωτηρίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Σχολής Τεχνικού με σύγχρονες αίθουσες εκπαίδευσης και βοηθητικούς χώρους. Παράλληλα, σε διπλανό νεοκλασικό κτίριο διαμορφώνεται η θερινή λέσχη Φρουράς Πατρών, ενώ κοντά στην είσοδο του στρατοπέδου ολοκληρώθηκαν οι υποδομές για τα εργαστήρια της ΣΕΤΤΗΛ.

Με όλες αυτές τις εξελίξεις, το ΚΕΤχ Πατρών μετατρέπεται σταθερά και αθόρυβα σε ένα πολυδύναμο στρατόπεδο, ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες αναδιοργάνωσης και εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

