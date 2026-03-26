Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το επόμενο «πράσινο φως» για την 7η πληρωμή της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς διαπίστωσε ότι η χώρα ολοκλήρωσε τα απαιτούμενα ορόσημα και στόχους για νέα εκταμίευση ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

26 Μαρ. 2026 15:44
Pelop News

Η Ελλάδα πήρε το επόμενο «πράσινο φως» από την Κομισιόν για νέα δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 884 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 294 εκατ. ευρώ δάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η χώρα ολοκλήρωσε ικανοποιητικά τα 20 ορόσημα και τους 6 στόχους που συνδέονται με το 7ο αίτημα πληρωμής. Στα βασικά μέτρα που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνονται η πρώτη εγκατάσταση αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα, η παροχή προσωπικών βοηθών σε τουλάχιστον 1.500 άτομα με αναπηρία, η ανακαίνιση 9 νοσοκομείων και 15 μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, η αναβάθμιση συστημάτων της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών για τις άδειες οδήγησης, αλλά και παρεμβάσεις για πιο προσιτά στεγαστικά δάνεια και χρηματοδότηση επενδύσεων.

Η πληρωμή, πάντως, δεν γίνεται αυτόματα. Προηγείται η γνώμη της Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Επιτροπής του Συμβουλίου και στη συνέχεια η τελική απόφαση της Κομισιόν.

Μετά και από αυτή την έγκριση, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα από το RRF φτάνουν τα 24,62 δισ. ευρώ, δηλαδή το 68,5% του συνολικού ελληνικού πακέτου των 35,95 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει περίπου το 48% των συνολικών οροσήμων και στόχων του σχεδίου, ενώ είχε καταθέσει το 7ο αίτημα στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το βάρος τώρα πέφτει στην τελική ευθεία, καθώς ο μηχανισμός ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026. Για την Ελλάδα απομένουν ακόμη δύο αιτήματα πληρωμής, με το κρίσιμο στοίχημα να είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των τελευταίων βημάτων και η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

