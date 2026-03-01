Νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας: Ενέσιμα και χάπια, μια ιατρική «επανάσταση»

Η παχυσαρκία, χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσος, αντιμετωπίζεται πλέον με νέα φάρμακα που αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα και στην Ελλάδα, τόσο σε ενέσιμη μορφή όσο και ως χάπι ημερήσιας λήψης. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, που δεν αφορά μόνο την απώλεια βάρους, αλλά και την πρόληψη σοβαρών καρδιομεταβολικών επιπλοκών.

Νέα φάρμακα και μορφές χορήγησης

Σεμαγλουτίδη (Semaglutide)

Διατίθεται ως χάπι ή ένεση, με σταδιακή αύξηση δόσης έως 25 mg ημερησίως.

Στόχος: σημαντική απώλεια βάρους (~13% με χάπι).

Κυκλοφορία στην Ευρώπη: τέλος 2026 – αρχές 2027.

Orfoglipron

Μη-πεπτιδικό μόριο, GLP-1 αγωνιστής, χορήγηση μια φορά την ημέρα (6, 12, 36 mg).

Μέση απώλεια βάρους: ~11,2%.

Έγκριση FDA: Απρίλιος 2026.

Τα ενέσιμα φάρμακα παραμένουν ελαφρώς πιο αποτελεσματικά από τα χάπια, αλλά η δυνατότητα από του στόματος χορήγησης αναμένεται να αυξήσει τη συμμόρφωση και την μακροχρόνια παραμονή στη θεραπεία.

Αποτελεσματικότητα και στόχοι θεραπείας

Οι νέες θεραπείες υπόσχονται απώλεια έως και το 1/3 του σωματικού βάρους σε κλινικές μελέτες. Σημαντική επίσης είναι η επίδρασή τους σε συννοσηρότητες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η υπέρταση, οδηγώντας στον όρο «cardiometabolic remission» – ταυτόχρονη ύφεση πολλαπλών καρδιομεταβολικών διαταραχών.

Τα φάρμακα δρουν μειώνοντας την όρεξη, βελτιώνοντας τον γλυκαιμικό έλεγχο και αυξάνοντας την ενεργειακή δαπάνη. Ωστόσο, χωρίς σωστή διατροφή υψηλής πρωτεΐνης και άσκηση αντίστασης, υπάρχει κίνδυνος απώλειας μυϊκής μάζας και αλλαγής της σύστασης σώματος προς αύξηση λίπους.

Ασφάλεια και περιορισμοί

Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι γαστρεντερικές (ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα).

Σπάνιες αλλά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες: παγκρεατίτιδα, χολολιθίαση, γαστροπάρεση.

Αντενδείξεις: π.χ. ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς.

Μακροχρόνια δεδομένα πέραν της 5ετίας είναι περιορισμένα.

Η χρήση τους πρέπει να γίνεται μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση, για ασθενείς με ΔΜΣ ≥30 ή ≥27 με συννοσηρότητες, και όχι ως “life style” φάρμακα για αισθητικούς λόγους.

Συμπέρασμα

Τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ανοίγουν νέους δρόμους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών νόσων, αλλά δεν αποτελούν μαγική λύση. Η επιτυχία τους απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική αξιολόγηση, σωστή διατροφή και άσκηση. Η πραγματική «επανάσταση» έγκειται στη δυνατότητα να συνδυαστεί φαρμακευτική αγωγή με ολοκληρωμένη παρέμβαση, επιτυγχάνοντας υγιή και διατηρήσιμη απώλεια βάρους, αλλά και ουσιαστική βελτίωση της συνολικής υγείας.

