Νέα φάση αγροτικών κινητοποιήσεων – Συνεχίζονται και στην Αχαϊα οι αποκλεισμοί δρόμων

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, μετά την ομόφωνη απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης που ολοκληρώθηκε στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή 62 μπλόκων από όλη τη χώρα. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, κίνηση που ουσιαστικά υιοθετεί την πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι αχαιοί αγρότες, μέσω των εκπροσώπων τους, τόνισαν ότι θα ακολουθήσουν αποφασιστικά την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα. Υπογράμμισαν ότι οι αποκλεισμοί δρόμων και κομβικών σημείων είναι αναγκαίος τρόπος πίεσης για να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ η τοπική κοινωνία στηρίζει τον αγώνα τους. Πάντως ο πρόεδρος των αγροτών της Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βεσκούκης, αν και με δηλώσεις του στην «Π», θεωρεί ότι οι αγρότες θα έπρεπε ήδη να έχουν ανταποκριθεί στην πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο, ωστόσο θα ακολουθήσει την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών Κώστας Ανεστίδης τόνισε ότι «κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω» και όλοι επιμένουν στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, παρά τις προσκλήσεις για διάλογο από την κυβέρνηση, τις οποίες κρίνουν προσχηματικές. Από την πλευρά του, ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις: «Δεν θέλουμε να πάμε για καφέ στο Μαξίμου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιηθούν σε στρατηγικά σημεία της χώρας, όπως η Εγνατία Οδός, η Ιόνια Οδός, η εθνική οδός στα Τέμπη και στον Μπράλο, καθώς και στην Πελοπόννησο. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικοί εκπρόσωποι της Αχαΐας εξέφρασαν ξεκάθαρα τη στήριξή τους στις αποφάσεις των Μαλγάρων. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου, Γιάννης Μποδιώτης, δήλωσε ότι οι αγρότες της περιοχής θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους και θα συνεχίσουν τους αποκλεισμούς των δρόμων, ενώ ο Γιώργος Βεσκούκης, τόνισε ότι η τοπική κοινότητα θα ακολουθήσει πιστά τη στάση που αποφασίστηκε στη σύσκεψη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθήνα Ηλιόπουλου, η οποία συμμετείχε στη σύσκεψη των Μαλγάρων και δήλωσε ότι οι τοπικοί αγρότες ενημερώθηκαν πλήρως για τις αποφάσεις και θα προχωρήσουν σε συντονισμένες δράσεις. Παράλληλα, οι αγρότες της Αχαΐας έχουν προγραμματίσει νέες συνεδριάσεις στις περιοχές των μπλόκων τους, ώστε να επικυρώσουν και να οργανώσουν τη στάση τους για την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων.

Μετά από 35 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι η ευθύνη για ουσιαστικό διάλογο πλέον ανήκει στην κυβέρνηση, ενώ οι τοπικοί εκπρόσωποι της Αχαΐας σημειώνουν ότι η επιμονή τους είναι αποτέλεσμα πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον αγροτικό τομέα και δεν πρόκειται να κάνουν πίσω μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

