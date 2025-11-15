Νέα φάση για το “Τουρισμός για Όλους 2025”: Προστίθενται νέοι δικαιούχοι, πώς θα αναδειχθούν

Το Υπουργείο Τουρισμού επεκτείνει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» εντάσσοντας επιπλέον δικαιούχους για τη χαμηλή περίοδο, που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αξιοποιώντας αδιάθετα ποσά από την προηγούμενη φάση.

15 Νοέ. 2025 19:00
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους 2025”, με το Υπουργείο Τουρισμού να δίνει τη δυνατότητα σε νέους δικαιούχους να απολαύσουν προσιτές διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας, στο πλαίσιο της χαμηλής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η διεύρυνση του προγράμματος βασίζεται στη χρησιμοποίηση μη αναλωθέντων ποσών από τις κάρτες της υψηλής περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με βάση τον πίνακα μη κληρωθέντων της προηγούμενης κλήρωσης του Μαρτίου.

Ο ανανεωμένος πίνακας δικαιούχων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr/tourism4all-2025. Οι νέοι κληρωθέντες θα ενημερωθούν μέσω SMS και e-mail για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας διακοπών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνδρομή των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank και του φορέα Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., καθώς και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, «Συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια για τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να απολαύσουν τις διακοπές τους όλους τους μήνες του χρόνου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Επικράτεια».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

