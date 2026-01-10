Νέα ήττα για την Ολυμπιάδα

Νέα ήττα για την Ολυμπιάδα
10 Ιαν. 2026 20:09
Pelop News

Νέα  ήττα της γνώρισε σήμερα η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία παρά την προσπάθεια της έχασε εκτός έδρας με 3-0 (25-21, 25-16, 25-23) σετ από την Γλυφάδα για την 12η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Αυτή ήταν η 2η σερί ήττα για την Πατρινή ομάδα η οποία υποχώρησε στην 3η θέση του βαθμολογίας και πλέον είναι μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα, οι «πορτοκαλί» παλέψαν το πρώτο και το τρίτο σετ, ωστόσο δεν μπορέσαν να είναι ψύχραιμοι στα τελειώματα του σετ με αποτέλεσμα να χάσει με 3-0 από την ισχυρή Αθηναϊκή ομάδα.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος):  Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Κάββουρας, λίμπερο ο Πετρίδης, (Σπυρόπουλος, Γελάσιος, Βεζύρης).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Η λειτουργία των iPhone που σταματά τους χάκερ
21:33 ΗΠΑ – Μινεάπολη: Συλλήψεις 29 ατόμων σε διαδήλωση για το θάνατο της 37χρονης από πράκτορα της ICE
21:25 Σέρρες: Δεν γίνεται να είναι ένας μόνο ο δράστης» λέει ο πατέρας του 17χρονου για τον φονικό ξυλοδαρμό
21:14 Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε οροφή καταστήματος σε εμπορικό κέντρο – Μία τραυματίας
21:03 8 λάθη που κάνουν οι γονείς – Ο ψυχολόγος – δρ. Παιδοψυχιατρικής Μάνος Σουρής εξηγεί στην «Π»
20:51 Φυλακές Κορυδαλλού: Τέσσερις συλλήψεις για μαχαίρι και ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κελιά
20:46 Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία ΒΙΝΤΕΟ
20:35 Κακοκαιρία: Πάνω από 100 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω προβλημάτων
20:26 Κρήτη: Θρήνος για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε ενώ είχε πάει για κυνήγι
20:23 Ο ΑΟ Αιγιαλέων ήταν καλύτερος και πήρε το «τρίποντο» στο τοπικό ντέρμπι
20:12 Φοινικούντα: Κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός στους φόνους
20:09 Νέα ήττα για την Ολυμπιάδα
20:02 Με το δεξί οι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
20:00 Ο Μίμης Ανδρουλάκης στην «Π»: Η θηλυκότητα δεν έχει ηλικία
19:50 Ολυμπιακός – Μόντε Μόρις: Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα χάσει ο Αμερικανός γκαρντ
19:38 «Πολική φωτοβολίδα» χτυπά τη χώρα: Χιόνια μέχρι και δίπλα στο κύμα – 75% πιθανότητα για την Αττική
19:26 Πολλαπλή σκλήρυνση και στοματική υγεία: Το βακτήριο των ούλων που μπορεί να επηρεάζει την αναπηρία
19:13 Αιγαίο: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας ΒΙΝΤΕΟ
19:09 Ο Απόλλων έχασε στις λεπτομέρειες από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:09 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έδειξε χαρακτήρα, πρώτη εκτός έδρας νίκη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ