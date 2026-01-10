Νέα ήττα για την Ολυμπιάδα

Νέα ήττα της γνώρισε σήμερα η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία παρά την προσπάθεια της έχασε εκτός έδρας με 3-0 (25-21, 25-16, 25-23) σετ από την Γλυφάδα για την 12η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Αυτή ήταν η 2η σερί ήττα για την Πατρινή ομάδα η οποία υποχώρησε στην 3η θέση του βαθμολογίας και πλέον είναι μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα, οι «πορτοκαλί» παλέψαν το πρώτο και το τρίτο σετ, ωστόσο δεν μπορέσαν να είναι ψύχραιμοι στα τελειώματα του σετ με αποτέλεσμα να χάσει με 3-0 από την ισχυρή Αθηναϊκή ομάδα.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Κάββουρας, λίμπερο ο Πετρίδης, (Σπυρόπουλος, Γελάσιος, Βεζύρης).

