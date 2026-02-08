Νέα ήττα για τον ΑΟ Αιγιαλέων, «τσίμπησε» βαθμό

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγαλέων ηττήθηκε εκτός έδρας, με 3-2 (25-21, 20-25, 25-23, 21- 25, 15-12) από τον Νηρέα, για την 16η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έχασε έδαφος.

Η ομάδα του Λιβαθηνού πήρε πάντως ένα βαθμό και με αυτόν έπιασε την Γλυφάδα στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αιγίου δεν ήταν σε καλή μέρα, βρέθηκε να χάνει με -0 και 2-1 σετ, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει κι τις δυο φορές με το τέταρτο σετ να παίρνει προβάδισμα σχεδόν από την αρχή.

Στο κρίσιμο πέμπτο σετ, είχαμε εκ νέου ντέρμπι, η Αιγιωτική ομάδα με καλή υποδοχή προηγήθηκε με 6-4 και 9-7. Ομως οι γηπεδούχοι με αντεπίθεση διαρκείας ισοφάρισαν σε 11-11 για να κατακτήσουν το σετ και μαζί τη νίκη.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Βασιλάκος, Δασκαλόπουλος, Σαλαβασίδης, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ντόντης, Λαμπρόπουλος, Πομωνης).

