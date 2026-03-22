Νέα ήττα για τον ΟΠΑΘΑ και μένει στην “πρίζα”
Σε δύσκολη θέση παραμένει η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ η οποία έχασε χθες εκτός έδρας, με 15-6 από τον ισχυρό ΝΑΟ Κερκύρας, για την 13η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και παραμένει στη τελευταία θέση της βαθμολογίας με τον στόχο της παραμονής να είναι δύσκολος.
Μετά το πρώτο 8λπετο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν «στροφές» και πήραν το προβάδισμα που το κράτησαν ως το τέλος.
Οκτάλεπτα: 4-2, 4-0, 4-2, 3-2.
ΟΠΑΘΑ (Χριστοφής): Γελάσιος 1, Μπάρλος 1, Καρράς 4, Προδρομίτης, Μπακούλιας, Μπενέτος, Κρικής.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News