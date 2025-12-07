Νέα καριέρα για τον Σπύρο Μπιμπίλα;

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν διστάζει πλέον να μιλήσει για αυτές. Όπως είπε δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα, ούτε στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, ούτε σε εκείνες του ΣΕΗ. Δήλωσε απογοητευμένος από το κλίμα στο κοινοβούλιο και από ορισμένα σχόλια για εκείνον. Σκέφτεται να αφοσιωθεί στη συγγραφή βιβλίων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», έχει σκοπό να ζήσει για ένα διάστημα εκτός Αθηνών. Ο Σπύρος Μπιμπίλας επανέλαβε ότι δεν έχει διαβάσει τα βιβλία που έγραψαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Άδωνις Γεωργιάδης και ούτε, όπως είπε, είναι διατεθειμένος να το κάνει.

Αναφερόμενος αρχικά στην πολιτική επικαιρότητα, είπε: «Ούτε την διάβασα, ούτε θα την διαβάσω. Ούτε την “Ιθάκη” ούτε τη “Ρώμη” του Άδωνι Γεωργιάδη. Υπάρχει χρόνος για να γράφουν βιβλία; Δεν ξέρω αν ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει ανακατευτεί ποτέ με τον συνδικαλισμό. Εγώ ήμουν 40 χρόνια στον συνδικαλισμό. Έχω το δικαίωμα να μεταπηδήσω, ο κύριος Αργυρός έχει;».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο επαγγελματικό του μέλλον και τη συγγραφή βιβλίου, είπε: «Έχω και άλλα πράγματα στο μυαλό μου να κάνω, όπως η συγγραφή βιβλίων. Θα αφιερωθώ μακριά από την Αθήνα για ένα διάστημα, θα παίζω στο θέατρο επιλεκτικά αν μου λένε να παίξω κάτι ωραίο. Οικονομικά τα έχω καταφέρει στη ζωή μου δεν έχω την απόλυτη ανάγκη να δουλεύω συνεχώς, παίρνω και σύνταξη».

Λίγες ώρες νωρίτερα σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε για ακόμα μια φορά το παράπονό του, αναφορικά με τη συμπεριφορά που είχε από τηλεοπτική εκπομπή.

