Νέα ΚΕ του ΚΚΕ: Δείτε ποιοι είναι από την Αχαϊα

Με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου ολοκληρώθηκε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Η νέα Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μετρά 14 μέλη περισσότερα από εκείνη που εξελέγη στο 21ο Συνέδριο, ενώ σ’ αυτήν προστέθηκαν 24 νέα μέλη και δεν προτάθηκαν εκ νέου 10 μέλη που βρίσκονταν σ’ αυτήν.

Η νέα ΚΕ είναι ανανεωμένη σε ποσοστό 26%, ενώ η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 74,7% άνδρες και 25,3% γυναίκες.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ:

1. Αβραμόπουλος Σωτήρης

2. Αγαθοκλέους Άννα (νέο μέλος)

3. Αλέπης Πέτρος

4. Αμπατιέλος Νίκος

5. Αναστασόπουλος Λουκάς

6. Ανδρεάδου Μαρία (νέο μέλος)

7. Αρβανιτάκης Δημήτρης

8. Βαγενάς Ελισαίος

9. Βασιλειάδης Σάββας

10. Βιτάλης Δημήτρης

11. Γαβαλά Μαρία

12. Γαλανόπουλος Τάσος (νέο μέλος)

13. Γκιόκας Γιάννης

14. Γκιώνης Θέμης

15. Γόντικας Δημήτρης

16. Δάγκα Βιβή

17. Δημάκης Ευθύμης

18. Δημόπουλος Βασίλης

19. Δημουλάς Τηλέμαχος

20. Διαμαντόπουλος Ορέστης (νέο μέλος)

21. Ευαγγελίδης Άρης (νέο μέλος)

22. Ζαχαρόπουλος Νίκος (νέο μέλος)

23. Ζορμπάς Αλέξης (νέο μέλος)

24. Θάνος Αριστείδης (νέο μέλος)

25. Ιωαννίδης Κυριάκος

26. Καλύβας Γιώργος

27. Κανάτσιος Γιάννης (νέο μέλος)

28. Καπέτη Θεανώ

29. Καραθανασόπουλος Νίκος

30. Κατσώτης Χρήστος

31. Κλάδης Διονύσης

32. Κλιγκόπουλος Γρηγόρης

33. Κοιλάκος Δημήτρης (νέο μέλος)

34. Κουρμούλης Περικλής

35. Κουτουμάνος Νίκος

36. Κουτσούμπας Δημήτρης

37. Κρητικός Γιώργος

38. Κωτσαντής Θοδωρής (νέο μέλος)

39. Λαβράνου Μαρίνα (νέο μέλος)

40. Λάππας Νίκος (νέο μέλος)

41. Λιονής Γρηγόρης

42. Λουκάς Στέφανος

43. Λυμπερίδης Ζήσης

44. Μακρής Μάκης

45. Μανουσογιαννάκης Γιάννης

46. Μαρίνος Γιώργος

47. Μαρούδας Ρίζος

48. Μαρούπας Βαγγέλης

49. Μαυροκέφαλος Νίκος

50. Μηλιαρονικολάκη Ελένη

51. Μουγκογιάννης Κώστας (νέο μέλος)

52. Μπασδέκης Κώστας

53. Μπάτσικας Κώστας

54. Μπεκρής Μάρκος (νέο μέλος)

55. Μπέλλου Ελένη

56. Μποτζιολή Έλενα (νέο μέλος)

57. Μπουντόλος Σωκράτης (νέο μέλος)

58. Ναθαναηλίδης Τάσος (νέο μέλος)

59. Ξεκαλάκης Δημήτρης

60. Παναγής Γιώργος

61. Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα

62. Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης (νέο μέλος)

63. Παπαδάκης Κώστας

64. Παπαδόπουλος Δημήτρης

65. Παπαδόπουλος Μάκης

66. Παπαρήγα Αλέκα

67. Παπασταύρου Κύριλλος

68. Παπατολίδης Δημήτρης

69. Παρασκευάς Κώστας

70. Παρίσης Σωτήρης

71. Παρρής Φάνης

72. Παφίλης Θανάσης

73. Πέρρος Γιώργος

74. Πλατανιά Βαγγελιώ (νέο μέλος)

75. Πολίτης Παναγιώτης

76. Πρωτούλης Γιάννης

77. Ράζου Λουίζα

78. Ραπανάκης Μανώλης

79. Ρεμπάπης Νίκος

80. Σιδέρης Γιώργος

81. Σκαλούμπακα Χριστίνα

82. Σκολαρίκος Κώστας

83. Σοφιανός Νίκος

84. Στεφανάκης Γιώργος (νέο μέλος)

85. Συρίγος Βάλσαμος

86. Τασιούλας Γιάννης

87. Τάτσης Γιώργος

88. Τέγος Νίκος

89. Τζίμας Θανάσης

90. Τριάντης Νεκτάριος

91. Τσιούτρας Γιάννης

92. Χαχάμη Ζωή (νέο μέλος)

93. Χιώνης Θοδωρής

94. Χρηστίδης Θανάσης

95. Χριστάνης Νίκος

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου:

Γκολιανόπουλος Γιώργος

Κακουλίδου Χρύσα

Καραγιάννης Νίκος

Λάμπρου Στέλιος

Μητικάρη Ελένη

Παγώνης Αλέκος

Ραλλάτος Αντώνης

Σγούρος Θανάσης

Σκολαρίκος Θοδωρής

Η νέα Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου στην πρώτη συνεδρίασή της εξέλεξε πρόεδρο την Χρύσα Κακουλίδου.

